Οκτώβριος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Κορυφαία αθλήτρια της Ευρώπης για το 2017 αναδείχθηκε η Κατερίνα Στεφανίδη στο γκαλά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που έγινε στο Βίλνιους. Η χρυσή Ολυμπιονίκης του Ρίο, πρωταθλήτρια Κόσμου και Ευρώπης στο επί κοντώ, δήλωσε: «Μόνο η υποψηφιότητα και το γεγονός ότι έφτασα στο top3 της Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρόνια είναι πολύ σημαντικό για εμένα και τον προπονητή μου. Δείχνει τη σημασία της σταθερότητας που έχω δείξει τα τελευταία χρόνια και βέβαια επιβεβαιώνει ότι αυτή η σταθερότητα αναγνωρίζετε σε υψηλό επίπεδο». «Χαίρομαι παρά πολύ που είμαι η πρώτη Ελληνίδα που κερδίζει αυτό το βραβείο. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό για τον ελληνικό αθλητισμό, ο οποίος σήμερα εκπροσωπήθηκε στο έπακρο σε αυτά τα βραβεία σε πολλές κατηγορίες. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για τα παιδιά που με έχουν σαν πρότυπο να δουν ότι όταν θέλεις κάτι πολύ και κανείς σωστές επιλογές και σωστή δουλειά μπορείς να βρεθείς στην elite του κλασικού αθλητισμού. Για εμένα είναι ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση καθώς παρακολουθώ τα συγκεκριμένα βραβεία πολλά χρόνια και μπορώ να πω με σιγουριά ότι ποτέ μου δεν σκέφτηκα ότι θα είμαι καλεσμένη, ποσό μάλλον να βραβευτώ ως καλύτερη αθλήτρια της Ευρώπης» συμπλήρωσε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Η 27χρονη δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι την ψήφισαν. «Νομίζω είναι σημαντικό να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην ψηφοφορία και με στήριξαν, αλλά ακόμα και αυτούς που ψήφισαν κάποια άλλη αθλήτρια, καθώς ανεξάρτητα της νικήτριας νομίζω πως τέτοιου είδους βραβεία και ψηφοφορίες είναι πολύ σημαντικές καθώς φέρνουν τον στίβο στο προσκήνιο. Τέλος είναι μεγάλη τιμή για εμένα να κερδίσω αυτό το βραβείο έναντι τεράστιων αθλητριών όπως η Λασιτσκένε, η Τιαμ και η Βλονταρτσικ». in

