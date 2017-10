Οκτώβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Ο Νίκος Αναστασιάδης ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του ερχόμενου Ιανουαρίου, διεκδικώντας μία δεύτερη θητεία, υποσχόμενος την εντατικοποίηση των συνομιλιών για την επανένωση της Κύπρου.



«Δεν είναι προς το συμφέρον των Ελλήνων ή των Τουρκοκυπρίων, ούτε βέβαια της Τουρκίας, η αποτυχία επίτευξης λύσης. Θέλω να πιστεύω ότι η Τουρκία θα δει τα οφέλη μίας λύσης», τόνισε ο Αναστασιάδης σε ομιλία του, σύμφωνα με το Reuters.



Οι εκλογές θα γίνουν στην Κύπρο στις 28 Ιανουαρίου, ενώ ο δεύτερος γύρος- σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν εξασφαλίσει πλειοψηφία- είναι προγραμματισμένος για μία εβδομάδα αργότερα. iefimerida loading…

This entry was posted on Σάββατο, Οκτώβριος 14th, 2017 at 18:15 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.