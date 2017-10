Οκτώβριος 14th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, αναχώρησε σήμερα, Παρασκευή, για τις ΗΠΑ, όπου θα πραγματοποιήσει πενθήμερη επίσκεψη. Οι επαφές που έχουν προγραμματιστεί είναι κρίσιμες και οι επιδιώξεις από αυτές σημαντικές γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός τις προηγούμενες ημέρες είχε εντατικές συσκέψεις για να προετοιμαστεί πλήρως για αυτό το ταξίδι στην ατζέντα του οποίου περιλαμβάνονται οι σχέσεις των δύο χωρών, η προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και η γ’ αξιολόγηση και η σχέση με το ΔΝΤ. Ειδικότερα, κατά την επίσκεψή του, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα συναντήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, τον Αντιπρόεδρο, Μάικ Πενς, καθώς και τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ. Επιπλέον, ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με μέλη του Κογκρέσου, πολιτειακούς και τοπικούς αξιωματούχους, οργανώσεις και στελέχη της ελληνικής Ομογένειας, και επιχειρηματίες. Ο Αλέξης Τσίπρας θα εκφωνήσει, επίσης, ομιλίες στο Brookings Institution και το Chicago Council on Global Affairs. Τον πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν οι υπουργοί Οικονομίας, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, Εθνικής ‘Αμυνας, Πάνος Καμμένος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τέρενς Κουίκ.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, έχει ως εξής: Ώρα Ελλάδας-Ώρα τοπική Σάββατο, 14 Οκτωβρίου – Σικάγο 18:30 10:30 Συνάντηση με επιχειρηματίες 23:00 15:00 Ξενάγηση στο Σικάγο από τον Πρύτανη του Illinois University, κ. Μιχάλη Αμοιρίδη 03:00 19:00 Δείπνο εργασίας με επιχειρηματίες και επενδυτές Κυριακή, 15 Οκτωβρίου – Σικάγο 17:00 09:00 Κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Γερουσιαστή, κ. Dick Durbin, και στη συνέχεια πρωινό εργασίας με τον Γερουσιαστή και στελέχη της Ομογένειας 19:15 11:15 Επίσκεψη στα Cinespace Studios και συνάντηση με τον Πρόεδρο τους, κ.Alex Pissios 01:30 17:30 Δεξίωση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σικάγο προς τιμήν του πρωθυπουργού στο National Hellenic Museum και χαιρετισμός του πρωθυπουργού 03:30 19:30 Δείπνο εργασίας με Ομοσπονδιακούς και Πολιτειακούς Βουλευτές, μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, και ομογενειακές οργανώσεις



Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου – Σικάγο και Ουάσιγκτον 16:30 08:30 Ομιλία στο Chicago Council on Global Affairs 18:00 10:00 Επίσκεψη στο 1871 Chicago’s Technology and EntrepreneurshipCenter και ξενάγηση από τον CEO, κ. Howard Tullman 19:00 11:00 Συνάντηση με τον Δήμαρχο του Σικάγο, κ. Rahm Emmanuel, και επίσκεψη στον χώρο αστικής ανάπλασης Riverwalk. 20:15 12:15 Συνάντηση με τον Κυβερνήτη της Πολιτείας του Illinois, κ.BruceRauner 23:40 16:40 ‘Αφιξη του Πρωθυπουργού και της επίσημης αντιπροσωπείας στην Ουάσινγκτον 00:30 17:30 Συνάντηση με την Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ 03:00 20:00 Δείπνο προς τιμήν του πρωθυπουργού παρατιθέμενο από τις οργανώσεις ΑΗI και AHEPA.

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου – Ουάσιγκτον 19:00 12:00 Υποδοχή του πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Υπογραφή βιβλίου επισκεπτών από πρωθυπουργό 19:10 12:10 Κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ και στη συνέχεια γεύμα εργασίας σε διευρυμένη σύνθεση 20:30 13:30 Κοινές δηλώσεις του πρωθυπουργού και του Προέδρου των ΗΠΑ προς τα ΜΜΕ 22:30 15:30 Συνάντηση με Γερουσιαστές 02:30 19:30 Συνάντηση με επιχειρηματίες Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου – Ουάσιγκτον 16:30 09:30 Συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο Πενς 19:00 12:00 Γεύμα εργασίας με επιχειρηματίες παρατιθέμενο από το Business Council for International Understanding 21:30 14:30. Ομιλία στο Brookings Institution in

