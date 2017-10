Οκτώβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Ο όρος «Ίντερνετ των Πραγμάτων» (ΙτΠ) περιλαμβάνει όλες τις εφαρμογές και τεχνολογίες που συνδέουν μέσω αισθητήρων αντικείμενα της καθημερινότητάς μας με ένα δίκτυο υπολογιστών. Έτσι, τα αντικείμενα που συνδέονται μέσω δικτύου μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα και να μας δίνουν πληροφορίες βασικές για την καθημερινότητά μας. Όπως για παράδειγμα να φροντίζουν για την ασφαλή μετακίνησή μας και την υγεία μας. Αν σας φαίνεται οικείο σαν concept είναι γιατί προσμοιάζει με αυτό που παρουσιάστηκε στην ταινία Matrix με το περιβάλλον μας να μας αντιλαμβάνεται ως ψηφιακές οντότητες.



Μία ομάδα επιστημόνων στο πανεπιστήμιο Wits του Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής έκαναν μία πρωτοπόρα κίνηση στον τομέα της βιοιατρικής μηχανικής. Το εγχείρημα που ονομάζεται «Brainternet» στριμάρει εγκεφαλικά στο Internet. Στην πραγματικότητα μετατρέπει τον εγκέφαλο σε ειδικό κόμβο που ονομάζεται Ίντερνετ των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT) του Παγκόσμιου Ιστού. Και αυτό έκαναν σε real time. Το Brainternet, συλλέγει με μία συσκευή Emotiv τα εγκεφαλικά κύματα EEG. Στη συνέχεια τα μεταβιβάζει σε έναν υπολογιστή Raspberry Pi, ο οποίος με τη σειρά του εμφανίζει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών. Μέσω τις διεπαφής οι επιστήμονες παρακολουθούν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου.



Ο Άνταμ Παντανόβιτς, λέκτορας στη Σχολή Ηλεκτρολογίας και Πληροφορικής του πανεπιστημίου Wits και επικεφαλής της έρευνας εξηγεί πως «το Brainternet αποτελεί μια νέα κατάκτηση στον χώρο των συστημάτων διασύνδεσης εγκεφάλου με υπολογιστή». Ενώ συμπλήρωσε πως «υπάρχει έλλειψη εύκολα κατανοητών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί και επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Εκεί μπαίνει το Brainternet το οποίο επιδιώκει να απλοποιήσει αυτές τις πληροφορίες. Αυτό επιτυγχάνεται με συνεχή παρακολούθηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας καθώς και με την παροχή κάποιας διαδραστικότητας».

