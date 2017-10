Οκτώβριος 14th, 2017 by Σταματίνα

Τον δρόμο για να τοποθετηθούν τέσσερις διαφορετικοί κάδοι για την ανακύκλωση ανοίγει το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που κατατέθηκε στην Βουλή. Μέσα σε έξι μήνες τα συστήματα ανακύκλωσης θα πρέπει να αλλάξουν, καθώς θα γίνεται χωριστά η συγκέντρωση των ανακυκλώσιμων υλικών. Ένας κάδος για χαρτί, ένας για πλαστικό, ένας για γυαλί και ένας για αλουμίνιο. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες καλούνται να επιλέξουν μεταξύ μπλε και πράσινου κάδου, ενώ υπάρχουν και τα λεγόμενα «σπιτάκια».



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ΕΣΔΑ, στη χωριστή συλλογή των αποβλήτων υλικών συσκευασίας, ώστε να ανακτώνται στην καθαρότερη δυνατή και ομοιογενή μορφή τους προκειμένου να επιτευχθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης. Σημειώνεται ότι η χωριστή συλλογή θα πρέπει να οργανωθεί τόσο από τα (ΣΕΔ) συσκευασιών όσο και από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού να προβαίνουν αυτοτελώς στην οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών τους αποβλήτων, ενώ με τις ρυθμίσεις του νέου θεσμικού πλαισίου προβλέπεται η παροχή κινήτρων και η επιβράβευση των ΟΤΑ με βάση τα αποτελέσματά τους. Τέλος, ενισχύεται ο ρόλος και η ευθύνη του Ελληνικού Οργανισμού Αvακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) τόσο θεσμικά όσο και με ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο την καλύτερη συνεργασία με τα ΣΕΔ, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις οργανώσεις της κοινωνίας και των πολιτών. Ήδη στην υπόλοιποι Ευρώπη εφαρμόζεται το σύστημα της χωριστής διαλογής. Υπάρχουν χρωματιστές σακούλες και ανάλογα με το περιεχόμενο απορρίπτονται σε συγκεκριμένο κάδο. Χθες, κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις».



Με το σχέδιο νόμου τροποποιείται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και ρυθμίζονται θέματα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Επίσης, καθορίζονται εκ νέου οι όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και εισάγεται πρόβλεψη για τη μείωση χρήσης της πλαστικής σακούλας. Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις τροποποιείται το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση στη χώρα μας, όπου το 81% των απορριμμάτων εξακολουθούν να θάβονται, ενώ εισάγεται η αρχή «πληρώνω όσο πετάω». newsbeast loading…

