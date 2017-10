Οκτώβριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Με το πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας να λήγει σε λίγους μήνες παραμένει στον αέρα για το εάν η χώρα θα χρειαστεί νέα στήριξη, σημειώνει το Bloomberg σε δημοσίευμά του. Οπως αναφέρει το πρακτορείο αξιωματούχοι που εμπλέκονται με το ελληνικό πρόγραμμα – το οποίο λήγει τον Αύγουστο του 2018 – αναφέρουν ότι δεν έχουν «αντοχές» για ακόμη ένα δεσμευτικό πρόγραμμα διάσωσης.



Εξαντλημένοι από τις επταετείς αδιάλειπτες αγωνιώδεις διαπραγματεύσεις, τόσο η Αθήνα, όσο και οι Ευρωπαίοι πιστωτές είναι πρόθυμοι να γυρίσουν σελίδα, σχολιάζει, συμπληρώνοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να πορευτεί μόνη της, την ώρα που οι πιστωτές της Ευρωζώνης πρέπει να είναι σίγουροι ότι μπορούν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. «Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για άλλο πρόγραμμα, ούτε στην Αθήνα, ούτε μεταξύ των πιστωτών, αλλά το Eurogroup θέλει να κρατήσει την Ελλάδα δέσμια, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα δάνεια που έχει λάβει θα αποπληρωθούν και ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις. Επομένως το ερώτημα είναι ποια είναι η καλύτερη δυνατή διευθέτηση για να επιτευχθεί ο στόχος», παρατηρεί ο Mujtaba Rahman της Eurasia Group.



Η Ελλάδα βασίζεται στον ρυθμό εφαρμογής των μεταρρυθμίσεών της και στη δύναμη της οικονομικής ανάκαμψης στα επόμενα δύο τρίμηνα για να δείξει στους πιστωτές ότι μπορεί να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της. Η νέα αξιολόγηση θα ξεκινήσει στις 23 Οκτωβρίου, οπότε και θα γίνει η επιστροφή των επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα. Οι χαμηλές χρηματοδοτικές υποχρεώσεις στα επόμενα χρόνια και τα νέα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους θα μπορούσαν ενδεχομένως να διευκολύνουν μια «καθαρή έξοδο» από το πρόγραμμα. Το προφίλ του χρέους και η σχεδιαζόμενη δημιουργία αποθεματικού – μαξιλαριού ασφαλείας θα μπορούσαν να πείσουν τους επενδυτές ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται νέα πιστωτική γραμμή ή δάνεια στο πλαίσιο νέου προγράμματος, μετά το 2018, όπως αναφέρουν αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις συνομιλίες, τονίζεται στο σχετικό δημοσίευμα του πρακτορείου. Ωστόσο, δεν είναι όλοι πεπεισμένοι. Για να οικοδομηθεί αυτό το μαξιλάρι ασφαλείας που θα κρατήσει τη χώρα στη ζωή για τουλάχιστον έναν χρόνο, μετά από το τέλος του προγράμματος, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι επανακτά την εμπιστοσύνη των αγορών, η Ελλάδα θα κληθεί να προχωρήσει και σε περισσότερες εκδόσεις ομολόγων στους επόμενους 10 μήνες και να ενισχύσει τις διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων. Η εμπειρία δείχνει ότι δεν θα είναι εύκολο, σχολιάζει το Bloomberg, κάνοντας μνεία στις ιδιωτικοποιήσεις που εκκρεμούν. Οπως αναφέρει, μια σειρά από ιδιωτικοποιήσεις και επενδύσεις όπως με χαρακτηριστικό παράδειγμα του Ελληνικού, καθυστερούν. Η Ελλάδα χρειάζεται «μεταρρυθμίσεις που θα προσελκύσουν επενδύσεις, ειδικότερα από το εξωτερικό», επισημαίνει ο Αθανάσιος Βαμβακίδης, αναλυτής της Bank of America Merrill Lynch, αναφερόμενος στον αργό ρυθμό εφαρμογής τους. iefimerida loading…

