Οκτώβριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Ο πληρης και πιο ειλικρινής τίτλος του άρθρου είναι «Χώρισες; Να γιατί οφείλεις να μείνεις μόνη σου χωρίς να πάθεις υστερία πότε και με ποιον θα ξανακάνεις σχέση». Και τώρα αφού δηλώσαμε τη θέση μας, πάμε και στα επιχειρήματα που έχουμε για να την υπερασπιστούμε. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που επειδή δε μπορούν καν να διανοηθούν να μείνουν μόνες φροντίζουν να χωρίζουν μόνο όταν έχει βρεθεί (και κατά κάποιο τρόπο επιβεβαιωθεί) ο άξιος διάδοχος. Ναι, σωστά καταλάβατε. Μιλάμε γι’ αυτές τις γυναίκες που δεν αφήνουν τον προηγούμενο πριν βρουν τον επόμενο σύντροφο. Έχετε ακούσει γι΄αυτές, κάνετε παρέα με κάποιες από αυτές ή ίσως να είστε μία από αυτές. Εκτός όμως από τους 10 διαφορετικούς ηθικούς λόγους για τους οποίους αυτή η τακτική είναι τελείως λάθος, υπάρχουν μερικά ακόμα αδιάσειστα επιχειρήματα για τα οποία πρέπει να δίνεις χρόνο στον εαυτό σου μετά από ένα χωρισμό. Κι όταν λέμε «χρόνο» εννοούμε χρόνο που θα μέινεις μόνη σου. Μόνη, κατάμονη, όχι μόνη με πρώην-καβάτζα από το παρελθόν ή παρόμοιες εύκολες λύσεις.



Ξέρουμε πόσο θέλεις να ενδώσεις στο φλερτ κάθε τύπου που σου ρίχνει ματιές σε κάθε ένα από τα μπαρ που έχεις πάρει σβάρνα το τελευταίο διάστημα ή εκείνου που σε περιτριγυρίζει τους τελευταίους μήνες στη δουλειά. Το να καλύψεις τη θέση του αποχωρήσαντα, πράγματι, μοιάζει ιδανικό προκειμένου να μη σκέφτεσαι τα συναισθήματα σου ή να πάρεις αγάπη έστω και με υποκατάστατες μορφές της. Είναι όμως; Κι ενώ, προσωρινά, μπορεί να χαρίσει κάποια ανακούφιση, έρευνες δείχνουν ότι, μακροπρόθεσμα, δε σου κάνει καλό. Να λοιπόν γιατί, σύμφωνα με μελέτες, είναι πολύ καλύτερο να μείνεις μόνη σου για τουλάχιστον ένα χρόνο. Αχά, ακριβώς. Για. Τουλάχιστον. Ένα. Χρόνο. 1. Γιατί έτσι θα το ξεπεράσεις πιο γρήγορα Μπορεί να σου φαίνεται δύσκολο να το πιστέψεις, αλλά ισχύει. Το να μεταπηδήσεις στην επόμενη σου σχέση άμεσα μπορεί να πιστεύεις ότι θα σε βοηθήσει ,αλλά έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Social Psychological and Personality Science απέδειξε ότι αν όντως κάτσεις και στοχαστείς πάνω στη σχέση που είχες, είναι πολύ πιο πιθανό να το ξεπεράσεις σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Με άλλα λόγια, πρέπει να «θρηνήσεις» και να έρθεις αντιμέτωπη με τα συναισθήματα σου για να προχωρήσεις στο επόμενο στάδιο. Δηλαδή αυτό της γνωριμίας με έναν καινούριο άνθρωπο. Μόνο όμως όταν θα έχεις ξεμπερδέψει συναισθηματικά με τον παλιό. 2. Θα αποφύγεις να κάνεις μάταιο σεξ Έρευνα του πανεπιστημίου του Μισσούρι έδειξε ότι 58% των ανθρώπων κάνουν σεξ με κάποιον άλλον μέσα ένα μήνα αφού έχουν χωρίσει. Συνήθως με ανθρώπους για τους οποίους δεν αισθάνονται τίποτα ή με υποψήφιους συντρόφους με τους οποίους δεν ταιριάζουν καθόλου. Προφανώς νιώθεις την ανάγκη να κλείσεις μια «τρύπα», σεβαστό. Γιατί όμως να ξαναμπεις σε μια σχέση από την οποία πολύ σύντομα θα θέλεις να βγεις; Γιατί να ξαναπεράσεις τα ίδια; Για τέτοια είμαστε τώρα; Και για να επισφραγίσουμε πόσο λάθος είναι να βιαστείς, έρευνα του Πανεπιστημίου του Τορόντο βρήκε ότι οι άνθρωποι που δε νιώθουν άνετα με το να είναι single έχουν την τάση να κάνουν σχέσεις μικρής διάρκειας. Οπότε, κάνε λίγο υπομονή!



3. Θα βγεις πιο δυνατή απ’ όλο αυτό Ξέρουμε ότι ο συναγερμός των κλισέ κοντεύει να σπάσει με αυτό που μόλις γράψαμε, αλλά έρευνες έχουν δείξει ότι οι single είναι πιο ισορροπημένοι ψυχολογικά και πιο ικανοί να συνάψουν υγιείς σχέσεις. Η συνειδητή μοναξιά που σου δίνει χρόνο να ανακαλύψεις τον εαυτό σου, σε βοηθά όχι μόνο να φτάσεις πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά είσαι, αλλά και πιο κοντά στους γύρω σου. bovary loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Οκτώβριος 13th, 2017 at 16:02 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.