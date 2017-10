Οκτώβριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Καθώς τα τελευταία χρόνια η αγορά των εταιρικών αυτοκινήτων σημειώνει σημαντική άνοδο, η Nissan προσφέρει το νέο X-Trail σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές και με χαμηλή φορολογική επιβάρυνση για τον τελικό χρήστη- οδηγό του οχήματος.



Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση την νομοθεσία που ορίζει την φορολογική επιβάρυνση ενός χρήστη εταιρικού αυτοκινήτου, η Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του κάθε μοντέλου, αποτελεί ένα καθοριστικό παράγοντα για την απόφαση αγοράς του, καθώς; είναι άρρηκτα συνδεμένη με το ποσό φόρου που καλείται να πληρώσει ο χρήστης- κάτοχος. Το άρτι αφιχθέν νέο Nissan X-Trail, έρχεται με μια σειρά αναβαθμίσεων που ενισχύουν ακόμα περισσότερο την ποιότητα και την φινέτσα του, καθιστώντας το ιδανική επιλογή και ως εταιρικού αυτοκινήτου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έκδοση με τον κινητήρα βενζίνης DiG των 1.600 κυβικών και των 163 ίππων, όπου η Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) είναι στις 16.459 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι με φορολογικό συντελεστή 7%, το μέγιστο θεωρητικό φορολογητέο εισόδημα για τον τελικό χρήστη ανέρχεται μόλις στα 1.152 ευρώ το χρόνο!



Αντίστοιχο πλεονέκτημα διαθέτει και η έκδοση N-CONNECTA με τον κινητήρα πετρελαίου των επίσης 1.600 κυβικών που αποδίδει 130 ίππους, που «μεταφράζεται» σε μια ιδιαίτερα χαμηλή φορολογική επιβάρυνση για τον τελικό χρήστη. iefimerida loading…

