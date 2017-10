Οκτώβριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Είτε έχετε οικογένεια είτε ζείτε μόνοι σας, σίγουρα στα ντουλάπια σας θα υπάρχουν μερικά τάπερ. Είναι εξαιρετικά χρήσιμα για να αποθηκεύσετε φαγητό στο ψυγείο ή για να παίρνετε το γεύμα σας μαζί στη δουλειά. Τα λαδερά, ωστόσο, φαγητά αφήνουν σημάδια μέσα στα τάπερ σας και μετά από πολλές χρήσεις αυτά μοιάζουν να μην φεύγουν τόσο εύκολα. Υπάρχει τρόπος, όμως, να απαλλαγείτε εύκολα από τους λεκέδες.



Η καλύτερη λύση είναι να φτιάξετε ένα μείγμα από νερο και λευκό ξίδι. Βάλτε μέσα στο τάπερ σας ίση ποσότητα νερού και ξιδιού και αφήστε την να δράσει για ένα ολόκληρο βράδυ. Ξυπνώντας θα δείτε τους λεκέδες σας να έχουν εξαφανιστεί.



Αν, ωστόσο, αυτή η συνταγή δεν λειτουργήσει ρίξτε μέσα στο τάπερ μαγειρική σόδα και με ένα σφουγγαράκι τρίψτε για μερικά λεπτά. Οι λεκέδες σας θα γίνουν σίγουρα παρελθόν χωρίς μάλιστα να καταστρέψετε το τάπερ σας. baby loading…

