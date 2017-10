Οκτώβριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Το να δίνει κανείς συμβουλές δεν είναι απλή υπόθεση. Αν λοιπόν θέλετε να πιάσουν τόπο οι συμβουλές σας και να βοηθηθεί επί της ουσίας το παιδί σας, προσπαθήστε να εφαρμόσετε τα παρακάτω:

Ο πρώτος άγραφος κανόνας για μια σωστή συμβουλή είναι να λαμβάνεται υπόψη η προσωπικότητα του δέκτη, είτε ως προς τον τρόπο εκφοράς της, είτε ως προς το timing που θα γίνει η σχετική συζήτηση. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ίσως δυσκολία και δεν είναι τυχαίο ότι αρκετοί γονείς αγνοούν τη συγκεκριμένη αναγκαία συνθήκη.

Είναι δεδομένο ότι είσαστε πιο έμπειροι από το παιδί και γνωρίζετε καλύτερα-στα περισσότερα θέματα τουλάχιστον-ποιο είναι το σωστό για εκείνο. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι πρέπει να του δίνετε συμβουλές σα να είναι διαταγές, με επιτακτικό δηλαδή τρόπο. Γιατί ένα ακόμα μυστικό της σωστής συμβουλής είναι ότι πρέπει να αφήνουμε το παιδί ελεύθερο να αποφασίσει αν θα την εφαρμόσει ή όχι.

Αναγνωρίστε τις ενδείξεις από την ίδια τη συμπεριφορά του παιδιού για να διαπιστώσετε πότε είναι πραγματικά δεκτικό να ακούσει την άποψή σας. Γιατί μπορεί ναι μεν να βλέπει ότι κάτι δεν κάνει καλά, όμως αυτό δε σημαίνει ότι θα έχει την επόμενη κιόλας στιγμή την πνευματική διαύγεια να συζητήσει μαζί σας.

Αν το προαναφερθέν φαντάζει δύσκολο για εσάς, απλά αφήστε το παιδί ελεύθερο να ζητήσει από μόνο του βοήθεια και μην πάρετε από μόνοι σας την πρωτοβουλία, γιατί μπορεί να λειτουργήσει αντιδραστικά.

Μην κάνετε το παιδί να πιστέψει ότι χωρίς τη δική σας βοήθεια είναι καταδικασμένο να αποτύχει. Πρέπει να καταλάβει ότι σε κάποια πράγματα μπορεί να αποφασίζει μόνο του, να παίρνει ελεγχόμενο ρίσκο και τελικά να μαθαίνει από τα λάθη του. Είναι καταστροφικό να μεγαλώσετε ένα παιδί σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον, όπου απλά εφαρμόζει άβουλα και άκριτα τις δικές σας συμβουλές-εντολές.

Αν διαπιστώσετε ότι το παιδί προστρέχει σε εσάς για το παραμικρό επειδή φοβάται το άγνωστο, ζητήστε του να σας πει τι πιστεύει με βάση τα δικά του κριτήρια ότι είναι η πιο σωστή επιλογή και πάνω σε αυτή πείτε του την άποψή σας, ώστε με την αλληλεπίδραση να καταλήξετε από κοινού στην καλύτερη δυνατή λύση.

Τέλος, το ιδανικό είναι να προσφέρετε στο παιδί διάφορες επιλογές στο ίδιο ζήτημα και να μην το εγλωβίζετε σε αχρείαστους μονοδρόμους. Από εκεί και πέρα θα κρίνει εκείνο ποια είναι η λύση που του ταιριάζει.

