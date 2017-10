Οκτώβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Προς δημοσίευση είναι η προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Πρόκειται για την πρώτη πρόσκληση που βγαίνει στο συγκεκριμένο άξονα προτεραιότητας και την πρώτη που βγαίνει για την επιχειρηματικότητα. Μέσα από την επενδυτική προτεραιότητα θα χρηματοδοτηθούν Επενδυτικά (Ερευνητικά) Σχέδια συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 2.500.000,00 €, ενώ η τελική εκδοχή της θα βγει εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος. Περισσότερες πληροφορίες και το προσχέδιο της πρόσκλησης υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 www.pepdym.gr



