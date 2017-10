Οκτώβριος 13th, 2017 by Σταματίνα



Εδώ και αιώνες αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα στον κόσμο: Πώς μία κοινωνία της εποχής του χαλκού, με ελάχιστες τεχνολογικές γνώσεις, κατόρθωσε να δημιουργήσει τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας, ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου; Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν συναρπαστικές αποδείξεις που δείχνουν ότι οι Αιγύπτιοι μετέφεραν τεράστια τεμάχια ασβεστόλιθου και γρανίτη βάρους δυόμισι τόνων σε απόσταση 500 μιλίων για να χτίσουν την Πυραμίδα του Χέοπα, περίπου το 2600 π.Χ.



Με ύψος 146 μέτρα είναι η μεγαλύτερη από όλες τις πυραμίδες, ενώ μέχρι τον Μεσαίωνα ήταν το μεγαλύτερο οικοδόμημα που κατασκεύασε ο άνθρωπος. Τώρα όμως, η ανακάλυψη ενός αρχαίου παπύρου, ενός τελετουργικού σκάφους και ενός έξυπνου συστήματος υδραυλικών δίνουν στοιχεία για τις υποδομές της τεράστιας πυραμίδας. Σύμφωνα με το λεπτομερές υλικό που εντόπισαν οι αρχαιολόγοι, χιλιάδες εξειδικευμένοι εργάτες μετέφεραν 170.000 τόνους ασβεστόλιθου κατά μήκος του Νείλου, πάνω σε ξύλινα σκάφη που συγκρατούνταν μεταξύ τους με σχοινιά. Για τη μεταφορά κατασκευάστηκε ειδικά ένα σύστημα καναλιών σε ένα εσωτερικό λιμάνι που δημιουργήθηκε λίγα μόλις μέτρα από τη βάση της πυραμίδας. Η αρχαιολογική αυτή ανακάλυψη έγινε μέσω ενός πάπυρου που βρέθηκε στο λιμάνι Wadi Al-Jarf. Γραμμένος από τον Merer, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για μίας ελίτ ομάδας εργατών, δίνει μία εικόνα για τον ρόλο που έπαιξαν τα σκάφη στη κατασκευή της πυραμίδας και περιγράφει πώς οι πέτρες από ασβεστόλιθο μεταφέρονταν από την Τούρα στην Γκίζα. Στο ημερολόγιό του επίσης ο Merer περιγράφει πώς η ομάδα του ενεπλάκη στη μετατροπή του τοπίου ανοίγοντας γιγαντιαία αναχώματα ώστε να εκτρέψει το νερό από τον Νείλο και να το διοχετεύσει προς την πυραμίδα μέσω καναλιών που δημιούργησαν εργάτες.



Αν και ήταν γνωστό εδώ και πολύ καιρό ότι ο γρανίτης που βρίσκεται στις εσωτερικές αίθουσες της πυραμίδας ήταν λαξευμένος στο Aswan, 533 μίλια νότια της Γκίζας και οι πέτρες από ασβεστόλιθο προέρχονταν από την Τούρα, οκτώ μίλια μακριά, οι αρχαιολόγοι διαφωνούσαν για τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκαν. Σήμερα όμως, ο αρχαιολόγος Mark Lehner, αποκάλυψε στοιχεία για μία χαμένη πλωτή οδό κάτω από το αμμώδες οροπέδιο της Γκίζας. Παράλληλα, μία ομάδα ειδικών με τη βοήθεια ειδικών ακτίνων λέιζερ κατάφερε να προσομοιάσει τα αρχαία σκάφη των Αιγυπτίων και να διαπιστώσει πώς ακριβώς έγινε η μεταφορά. iefimerida loading…

