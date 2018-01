Οκτώβριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Καθώς οι ΗΠΑ και η Βόρεια Κορέα βρίσκονται στο χείλος ενός ολοκληρωτικού πολέμου με τον Ντόναλντ Τραμ και τον Κιμ Γιονγκ Ουν να εκτοξεύουν απειλές για ανάληψη στρατιωτικής δράσης η Ουάσιγκτον μετακινεί συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας στην αυλή της Πιονγιάνγκ με στόχο να καταρρίψει τυχόν πυραύλους που θα εκτοξεύσει το κομμουνιστικό καθεστώς. Αλλά μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων προειδοποίησε το αμερικανικό κογκρέσο ότι αυτό δεν θα είναι αρκετό σε περίπτωση που ο Βορειοκορεάτης δικτάτορας εξαπολύσει το φονικότερο όπλο του. Ο χάρτης αυτός δείχνει πως ένας ηλεκτρομαγνητικός παλμός θα μπορούσε να επηρεάσει το δίκτυο ηλεκτροδότησης στις ΗΠΑ ανάλογα με το ύψος στο οποίο θα εκρήγνυτο βορειοκορεατικός πύραυλος με πυρηνική κεφαλή Ο Γουίλιαμ Ρ. Γκρέιαμ, πρόεδρος της EMP Commission, της επιτροπής που είχε συστήσει το Κογκρέσο για τη μελέτη πιθανής επίθεσης με όπλα ΗΜΠ (ηλεκτρομαγνητικού παλμού) υποστήριξε ότι αν εκραγεί ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος με πυρηνική κεφαλή στο κατάλληλο ύψος πάνω από τις ΗΠΑ θα μπορούσε να εκπέμψει ηλεκτρομαγνητικό παλμό σε μια τεράστια ακτίνα και να καταστρέψει όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα για απροσδιόριστο διάστημα, βυθίζοντας τη χώρα στο σκοτάδι και προκαλώντας το θάνατο μέσα σ’ ένα χρόνο έως και του 90% του πληθυσμού της από την πείνα, τις αρρώστιες και τη γενική κοινωνική αναταραχή. Η ανακοίνωση της επιτροπής προσθέτει: «Με την ανάπτυξη μικρότερων πυρηνικών οπλοστασίων και πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς από νέους εχθρούς των ΗΠΑ ,αρχής γενομένης από τη Βόρεια Κορέα, η απειλή μιας πυρηνικής επίθεσης ΗΜΠ κατά των ΗΠΑ είναι ένας απ’ τους λιγοστούς τρόπους με τους οποίους μια χώρα θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια καταστροφή στις Ηνωμένες Πολτείες. Ως εκ τούτου είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο η ηγεσία της χώρας να αντιμετωπίσει την απειλή του ΗΜΠ ως θέμα ζωτικής σημασίας». H Πιονγιάνγκ απειλεί ξανά με μπαράζ πυραύλων το Γκουάμ



Στο μεταξύ η Βόρεια Κορέα εξαπέλυσε σήμερα νέες απειλές για πυραυλική επίθεση κατά της νήσου Γκουάμ, που αποτελεί τμήμα της αμερικανικής επικράτειας στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η Πιονγιάνγκ προειδοποίησε ότι η κοινή άσκηση ΗΠΑ, Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας την περασμένη Τρίτη, όταν υπερηχητικά αμερικανικά βομβαρδιστικά συνοδευόμενα από γιαπωνέζικα και νοτιοκορεατικά μαχητικά πέταξαν πάνω από την κορεατική χερσόνησο, «ενέτεινε την αποφασιστικότητά μας ότι θα πρέπει να δαμάσουμε με φωτιά τις Ηνωμένες Πολιτείες». Τα κοινά γυμνάσια των τριών χωρών, ανέφερε η ανακοίνωση του κομμουνιστικού καθεστώτος, «οδηγούν το χέρι μας πιο κοντά στη σκανδάλη για να προχωρήσουμε στα σκληρότερα αντίμετρα».



Χθες ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Τζον Κέλι, είπε ότι υπάρχει «μεγάλη ανησυχία» για τους Αμερικανούς που ζουν στο Γκουάμ. «Αυτή τη στιγμή πιστεύουμε ότι η απειλή είναι διαχειρίσιμη», είπε. Πρόσθεσε, όμως, ότι συν τω χρόνω το πρόβλημα θα διογκωθεί αν ενισχυθούν περαιτέρω οι δυνατότητες της Βόρειας Κορέας. «Ας ελπίσουμε να φέρει καρπούς η διπλωματία», είπε. iefimerida loading…

