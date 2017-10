Οκτώβριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Είναι μια ανανεωμένη πρόταση για το ψητό κοτόπουλό σας. Βάλτε άφοβα όλα τα υλικά που σας προτείνω, απογειώνουν το πιάτο.



Υλικά 1 κοτόπουλο κομμένο στα οκτώ

1/2 ποτηράκι ούζο ή ουίσκι

1/2 φλυτζάνι ελαιόλαδο

1/4 φλυτζανιού φρέσκο χυμό πορτοκάλια

1/4 φλυτζανιού φρέσκο χυμό λεμόνι

4 κουταλιές σούπας μουστάρδα με σπόρους

1 κουταλιά σούπας ζάχαρη ξανθή

1 φινόκιο σε λωρίδες

2 πορτοκάλια σε ροδέλες

Αφθονο θυμάρι

Αλάτι, πιπέρι, μαϊντανό



Εκτέλεση Ανάψτε τον φούρνο στους 200 βαθμούς

Αναμείξτε το ούζο, ελαιόλαδο, χυμούς, μουστάρδα, ζάχαρη σε μπολ -Αφήστε τη σος στην άκρη

Σε ταψάκι απλώστε το κοτόπουλο, τις λωρίδες φινόκιο και τις φέτες πορτοκάλι

Ρίξτε αλάτι και πιπέρι, θυμάρι και τη σος

Βάλτε το ταψάκι στον φούρνο για 1,5 ώρα, να ροδίσει καλά

Σερβίρετε με φρέσκο μαϊντανό από πάνω iefimerida loading…

