Οκτώβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πρίντεζης, Παπανικολάου και Αγραβάνης κάλυψαν τα κενά των Σπανούλη, Ρόμπερτς και Τιλί για το 75-64 του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια, στο Ηράκλειο, για την πρεμιέρα της Euroleague. Εξαιρετική αμυντική λειτουργία, πολυφωνία στην επίθεση και “κλειδί” τα επιθετικά ριμπάουντ (13!) ήταν τα θετικά δείγματα των «ερυθρόλευκων» κι ενώ η σεζόν μόλις άρχισε. Σενγκέλια και Γκρέιντζερ ξεχώρισαν από την ομάδα του Πάμπλο Πριτζιόνι. Ο Κιμ Τιλί τραυματίστηκε στο ζέσταμα (προσαγωγοί) και δεν αγωνίστηκε. O Ολυμπιακός κυνηγούσε αρχικά στο σκορ, αλλά όταν τροφοδότησε τον Μιλουτίνοβ στη ρακέτα άρχισε να ισορροπεί. Με τον Τόμπσον στο 2, τον Παπανικολάου στο 3 και τον Αγραβάνη στο 4, οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν την αμυντική λειτουργία τους, ενώ με 6 σερί πόντους του τελευταίου η ομάδα του Πειραιά ξέφυγε με 16-12 (σκορ 1ης περιόδου).

Ο Ολυμπιακός άγγιξε το +12, 29-17, την ώρα που οι Βάσκοι μετρούσαν ήδη 10 λάθη (!), ενώ αυτό του Βόιτμαν (32-22) ήταν το μοναδικό (1/4) της Μπασκόνια στο α΄ μέρος. Γκρέιντζερ και Σενγκέιλα κρατούσαν «ζωντανούς» τους φιλοξενούμενους. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε ξεφύγει με μεγαλύτερη διαφορά (+13: 39-26, 41-28), αν δεν εκμεταλλευόντουσαν τις κακές επιλογές του οι δύο προαναφερόμενοι για το 41-33 στο ημίχρονο. Ο Γιώργος Πρίντεζης ανέλαβε δράση στις αρχές της 3ης περιόδου και έφτασε τους 12 προσωπικούς πόντους, 49-38. Οι Βάσκοι μείωσαν μέχρι και -6, 49-43 και 51-45, με τον Γκρέιντζερ να ξεπερνά τους 1.000 πόντους στη Euroleague. Αγραβάνης, Παπανικολάου, Τόμπσον και ΜακΛιν διαμόρφωσαν το 60-49 (+11) στο 30ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός από το +14, 68-54, βρέθηκε στο +8, 70-62 (ο Μπόγρης είχε μπει για πρώτη φορά στο 37ο λεπτό μαζεύοντας 2 επιθ. ριμπάουντ) κι όταν ο Πρίντεζης ευστόχησε σε 1 βολή, ο Ουέρτας μείωσε σε 71-64. Ο Παπανικολάου κέρδισε φάουλ από τον Τιμά και με 1/2, 72-64 στα 50 δεύτερα. Ο Τζάνινγκ αστόχησε για 3, ο Πρίντεζης έκανε το 74-64 και εκεί κρίθηκαν όλα. Διαιτητές: Ρίζικ (Ουκρανία), Ρότσα (Πορτογαλία), Μπάλακ (Ισραήλ) Τα δεκάλεπτα: 16-12, 41-33, 60-49, 75-64 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Μακλίν 2, Τολιόπουλος 3 (1), Παπαπέτρου 2, Αγραβάνης 13 (1), Μιλουτίνοβ 9, Στρέλνιεκς 8 (2), Πρίντεζης 17, Παπανικολάου 11 (2), Μάντζαρης 2, Μπόγρης, Τόμπσον 8 ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Πάμπλο Πριτζιόνι): Βιλντόζα, Τίμα 3 (1), Βόιτμαν 11 (2), Χουέρτας 10 (1), Τζάνινγκ 5 (1), Ντιόπ 7 (1), Γκρέιντζερ 12, Ποϊριέ 3, Σενγκέλια 13, Ντελφίνο ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ ΤΗΣ EUROLEAGUE 2017-18 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12-13/10/2017) Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Μπασκόνια (Ισπανία) 75-64

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 93-84

Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 74-88

Μπάμπεργκ (Γερμανία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 71-88

Μάλαγα (Ισπανία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 68-67



Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 22:00

Κίμκι (Ρωσία)-Βαλένθια (Ισπανία)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) in

