Οκτώβριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέκρινε τις ΗΠΑ για τη στάση τους έναντι της Τουρκίας, με αφορμή αυτή τη φορά τη σύλληψη του τούρκου εργαζομένου στο αμερικανικό προξενείο στη Κωνσταντινούπολη Μετίν Τολούζ, ο οποίος συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές στις 4 Οκτωβρίου με την κατηγορία ότι διενεργούσε κατασκοπεία.



Οι εκπρόσωποι των αμερικανών ψεύδονται όταν λένε ότι δεν μπορούν να συναντηθούν με το Μετίν Τολούζ, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας ενώπιον των κυβερνητών των επαρχιών της χώρας.



«Οι ΗΠΑ λένε ψέματα σε όλο τον κόσμο. Κανείς τους δεν ζήτησε να συναντηθεί με τον συνεργάτη τους, του προξενείου μετά την σύλληψη του στις 4 Οκτωβρίου. Χρειάζονται το σχετικό έγγραφο ( το κατηγορητήριο-σ.σ). Αυτό δεν θα τους το δώσει το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά το δικαστήριο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν. Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν μπορούν να είναι είτε εντελώς φιλικές είτε εντελώς εχθρικές, ενώ την Τουρκία την ανησυχεί σοβαρά η διπροσωπία εκείνων που αυτοαποκαλούνται εταίροι της Άγκυρας. «Σε όλες τις συναντήσεις που γίνονται πρόσωπο με πρόσωπο δίνουν υποσχέσεις και εγγυήσεις, αλλά πίσω από την πλάτη μας παίζουν βρώμικα παιγνίδια, τα οποία έχουν αποκτήσει τέτοιο χαρακτήρα που είναι δύσκολο να τα κρύψουν», δήλωσε ο Ερντογάν και για μια ακόμη φορά κατηγόρησε τις ΗΠΑ επειδή εξοπλίζουν τους Κούρδους της Συρίας τους οποίους θεωρεί τρομοκράτες που σχετίζονται με το ΡΚΚ που έχει τεθεί εκτός νόμου στην Τουρκία. Οι σχέσεις Άγκυρας και Ουάσιγκτον επιδεινώθηκαν μετά τη σύλληψη του Τολούζ, τον οποίον οι τουρκικές αρχές κατηγορούν για διενέργεια κατασκοπείας, για δραστηριότητες που υπονομεύουν την συνταγματική τάξη της χώρας , όπως και για απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τις κατηγορίες αυτές ανυπόστατες που τορπιλίζουν τις μακροχρόνιες φιλικές σχέσεις με την Τουρκία. Από τις 8 Οκτωβρίου η αμερικανική πρεσβεία στην Τουρκία έχει σταματήσει να χορηγεί μεταναστευτικές θεωρήσεις εισόδου (βίζες). Η Άγκυρα εν συνεχεία σταμάτησε να χορηγεί βίζες σε αμερικανούς πολίτες που θέλουν να επισκεφθούν την Τουρκία. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Οκτώβριος 13th, 2017 at 22:02 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.