Οκτώβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δείτε τους διαιτητές

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας όρισε τους Διαιτητές για να διευθύνουν τους αγώνες ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α και Β Κατηγ., ως εξής: ΓΗΠΕΔΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΩΡΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 14-10-2017 6 ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ 4.00 μμ ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ-ΦΑΛΤΑΚΑΣ-ΤΕΓΟΣ 7 ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ 4.00 μμ ΘΑΝΟΣ-ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ-ΡΙΓΓΟΣ 8 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ 4.00 μμ ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ-ΚΥΡΑΤΖΗΣ-ΧΕΡΙΔΟΥ 4 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 4.00 μμ ΛΑΖΟΓΚΑ-ΣΟΥΛΑΣ-ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 -10-2017 9 ΜΗΛΙΑΣ ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ 4.00 μμ ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ-ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΝΤΟΛΙΑΣ 10 ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ 4.00 μμ ΦΑΛΤΑΚΑΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ 5 ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ 4.00 μμ ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ-ΡΑΤΖΑΣ-ΡΟΤΣΙΚΑΣ 6 ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ 4.00 μμ ΣΟΥΛΑΣ-ΤΕΓΟΣ-ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΔΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στον ΒΛΑΧΟ ΚΩΝ/ΝΟ τηλέφωνο 6945933656

