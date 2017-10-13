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ΕΠΣ Γρεβενών: Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου

Οκτώβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

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Δείτε τους διαιτητές
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας όρισε τους Διαιτητές για να διευθύνουν τους αγώνες ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α και Β Κατηγ., ως εξής:

ΓΗΠΕΔΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΩΡΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

                       

                                 ΣΑΒΒΑΤΟ  14-10-2017  

6 ΔΑΚ ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ   ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ 4.00 μμ ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ-ΦΑΛΤΑΚΑΣ-ΤΕΓΟΣ
7 ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ   ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ 4.00 μμ ΘΑΝΟΣ-ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ-ΡΙΓΓΟΣ
    8 ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ   ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ 4.00 μμ ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ-ΚΥΡΑΤΖΗΣ-ΧΕΡΙΔΟΥ
4 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ   ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 4.00 μμ ΛΑΖΟΓΚΑ-ΣΟΥΛΑΣ-ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ

 


                                ΚΥΡΙΑΚΗ   15 -10-2017  

9 ΜΗΛΙΑΣ ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ   ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ    4.00 μμ ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ-ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΝΤΟΛΙΑΣ
10 ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ   ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ  4.00 μμ ΦΑΛΤΑΚΑΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
5 ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ   ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ    4.00 μμ ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ-ΡΑΤΖΑΣ-ΡΟΤΣΙΚΑΣ
6 ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ   Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ 4.00 μμ ΣΟΥΛΑΣ-ΤΕΓΟΣ-ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΔΗΣ

                                                                                                                                            

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στον ΒΛΑΧΟ ΚΩΝ/ΝΟ τηλέφωνο 6945933656

This entry was posted on Παρασκευή, Οκτώβριος 13th, 2017 at 23:10 and is filed under Α΄ Ε.Π.Σ. Γρεβενών, ΑΘΛΗΤΙΚΑ, Β΄ Ε.Π.Σ. Γρεβενών, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

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