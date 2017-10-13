ΕΠΣ Γρεβενών: Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου
Οκτώβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης
Δείτε τους διαιτητές
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας όρισε τους Διαιτητές για να διευθύνουν τους αγώνες ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α και Β Κατηγ., ως εξής:
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΣΩΜΑΤΕΙΑ
|ΩΡΑ
|ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14-10-2017
|6
|ΔΑΚ
|ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ
|ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ
|4.00 μμ
|ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ-ΦΑΛΤΑΚΑΣ-ΤΕΓΟΣ
|7
|ΜΕΓΑΡΟΥ
|ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ
|ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ
|4.00 μμ
|ΘΑΝΟΣ-ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ-ΡΙΓΓΟΣ
|8
|ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
|ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
|ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
|4.00 μμ
|ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ-ΚΥΡΑΤΖΗΣ-ΧΕΡΙΔΟΥ
|4
|ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ
|ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
|4.00 μμ
|ΛΑΖΟΓΚΑ-ΣΟΥΛΑΣ-ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 -10-2017
|9
|ΜΗΛΙΑΣ
|ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ
|ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ
|4.00 μμ
|ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ-ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΝΤΟΛΙΑΣ
|10
|ΚΑΡΠΕΡΟΥ
|ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
|ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ
|4.00 μμ
|ΦΑΛΤΑΚΑΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
|5
|ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ
|ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
|ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ
|4.00 μμ
|ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ-ΡΑΤΖΑΣ-ΡΟΤΣΙΚΑΣ
|6
|ΔΗΜΗΤΡΑΣ
|ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
|Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ
|4.00 μμ
|ΣΟΥΛΑΣ-ΤΕΓΟΣ-ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΔΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στον ΒΛΑΧΟ ΚΩΝ/ΝΟ τηλέφωνο 6945933656
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