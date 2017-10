Οκτώβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας



Θύμα δολοφονικής επίθεσης έπεσε αργά το απόγευμα της Πέμπτης ο δικηγόρος Μιχάλης Ζαφειρόπουλος. Η επίθεση έγινε στο γραφείο του, στην οδό Ασκληπιού 154, στη Νεάπολη Εξαρχείων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο ένοπλοι εισέβαλαν στο γραφείο του δικηγόρου και τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ, προκαλώντας του τραύματα στη κοιλιακή χώρα. Στο σημείο διεξάγουν έρευνες στελέχη της δίωξης εγκλημάτων κατά της ζωής της Ασφάλειας Αττικής. Άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης ζήτησε ο πρωθυπουργός. Τα συλλυπητήρια του εκφράζει συγκλονισμένος σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, ενώ σε επταήμερη αποχή «ως ελάχιστη αντίδραση στη αποτρόπαιη δολοφονία του ποινικολόγου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου» κατέρχονται οι δικηγόροι της Αθήνας. Ραντεβού με τους δολοφόνους Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής η εν ψυχρώ δολοφονία του δικηγόρου φαίνεται να σχετίζεται με κάποια υπόθεση που χειριζόταν τον τελευταίο καιρό. Όπως ανέφεραν έγκυρες πηγές της Ασφάλειας, σύμφωνα με μαρτυρία συνεργάτη του δικηγόρου, ο οποίος βρισκόταν στο γραφείο, ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος του είπε ότι είχε ραντεβού με δύο πελάτες, οι οποίοι έφτασαν γύρω στις 19.00 και χτύπησαν το κουδούνι της εισόδου. Ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος τους άνοιξε και ανέβηκαν στο γραφείο του, όπου και οι τέσσερις κάθισαν στην αίθουσα συσκέψεων. Όπως λέει ο συνεργάτης του θύματος, οι πελάτες ήταν πιθανότατα αλλοδαποί, γιατί μιλούσαν «σπαστά» ελληνικά και φυσικά είχαν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους. Όταν κάθισαν ο ένας από τους επισκέπτες ζήτησε από τον συνεργάτη του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου να τους αφήσει μόνους, γι’ αυτό πήγε στο διπλανό γραφείο. Εν συνεχεία ακούστηκε πυροβολισμός και όταν ο συνεργάτης του έτρεξε να δει τι είχε συμβεί, βρήκε τον δικηγόρο Μ.Ζαφειρόπουλο να έχει γύρει νεκρός πάνω στο τραπέζι συσκέψεων, ενώ οι δράστες είχαν εξαφανιστεί. Ο συνεργάτης του θύματος, σοκαρισμένος ειδοποίησε την Αστυνομία. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα στελέχη της δίωξης εγκλημάτων κατά της ζωής της Ασφάλειας Αττικής, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν στοιχεία (αποτυπώματα, γενετικό υλικό), να συλλέξουν μαρτυρίες και να ελέγξουν κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες, καθώς και ιατροδικαστής. Η πρώτη ενημέρωση από τη Αστυνομία απλώς επιβεβαιώνει το περιστατικό: «Σήμερα (12-10-2017) και ώρα 19:10 εντός γραφείου επί της οδού Ασκληπιού στην Αθήνα βρέθηκε νεκρός ημεδαπός άνδρας» και προσθέτει ότι «διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής».



Ποιος ήταν ο Μ.Ζαφειρόπουλος Ο δικηγόρος Μιχάλης Ζαφειρόπουλος (στη φωτογραφία) ήταν γεννημένος το 1965 και γιόρτασε τα γενέθλια του πριν λίγες ημέρες, στις 6 Οκτωβρίου. Ήταν πατέρας δύο παιδιών και μάχιμος δικηγόρος με καθημερινή παρουσία στα δικαστήρια. Είχε έντονη συνδικαλιστική δράση και ήταν υποψήφιος για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ήταν γιος του αείμνηστου Επαμεινώνδα Ζαφειρόπουλου, πρώην βουλευτή της ΝΔ και πρώην προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, ενώ ο αδελφός του Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος, έχει διατελέσει δήμαρχος Χαλανδρίου. Ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος το 2010 διεκδίκησε την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ενώ είχε διατελέσει αντιπρόεδρος του συλλόγου το 2005 και σύμβουλος το 1996. Ο δολοφονηθείς δικηγόρος, ασχολείτο με υποθέσεις οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως οι δικογραφίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα όπου εκπροσωπούσε τον επιχειρηματία, Θωμά Λιακουνάκο, με την υπόθεση των εταιριών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας Energa-Hellas Power, με τα αποκαλούμενα «στημένα ματς στο ποδόσφαιρο», κ.ά.. Συντετριμμένος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλης Αλεξανδρής(στη φωτογραφία) έφθασε από τους πρώτους στο σημείο. «Τελικά είναι επικίνδυνο να προσπαθείς να κάνεις καλά τη δουλειά σου» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΔΣΑ.

Πλήθος κόσμου, συγγενείς και φίλοι βρέθηκαν από τα πρώτα λεπτά που έγινε γνωστή η θλιβερή είδηση έξω από το γραφείο του Μ.Ζαφειρόπουλου αδυνατώντας να πιστέψουν αυτό που συνέβη. Σε δήλωσή του, ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Παξινός, καταδικάζει την δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου. «Καταδικάζω την άνανδρη δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου ενός εξέχοντος συναδέλφου με σημαντική και πολυετή προσφορά στη κοινωνία, στη νομική επιστήμη, στο δικηγορικό σώμα και στα συνδικαλιστικά δρώμενα του Συλλόγου» δηλώνει ο Παξινός και προσθέτει: «Δυστυχώς για άλλη μια φορά, με αγανάκτηση διαπιστώνουμε την έλλειψη επαρκούς προστασίας του Έλληνα πολίτη που γίνεται θύμα δολοφονικών ενεργειών σε κεντρικότητα σημεία της Αθήνας. Είναι βέβαιο ότι οι δικηγόροι μετά το τραγικό αυτό συμβάν δεν θα καμφθούν από παρόμοιες ενέργειες και όπως πάντα θα δίνουν το καθημερινό τους παρών για τη προστασία της Δημοκρατίας. Βαθύτατα συλλυπητήρια στην οικογένεια του αλησμόνητου Μιχάλη». Άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης ζητά ο Τσίπρας



Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη Ν.Τόσκα για τη δολοφονία δικηγόρου στο κέντρο της Αθήνας και ζήτησε την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συναδέλφους του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου. Οι αρχές οφείλουν να κινηθούν άμεσα για την εξιχνίαση της στυγνής δολοφονίας». Κ.Μητσοτάκης: Εκφράζω τον αποτροπιασμό μου



Εκφράζω τον αποτροπιασμό μου για τη στυγνή δολοφονία του Μ. Ζαφειρόπουλου. Άξιος δικηγόρος, διακεκριμένο στέλεχος της Ν.Δ. και πολύ καλός φίλος αναφέρει ο πρόεδρος της ΝΔ Κ.Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο twitter. Follow Kyriakos Mitsotakis ✔@kmitsotakis Εκφράζω τον αποτροπιασμό μου για τη στυγνή δολοφονία του Μ. Ζαφειρόπουλου.Άξιος δικηγόρος, διακεκριμένο στέλεχος της Ν.Δ. & πολύ καλός φίλος 1616 Replies



514514 likes Twitter Ads info and privacy Τη θλίψη τους εκφράζουν στη ΝΔ για το χαμό του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, ο πατέρας του οποίου, Νώντας Ζαφειρόπουλος, υπήρξε επί σειρά ετών βουλευτής και στέλεχος του κόμματος. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευση Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να αναβάλει την παρουσίαση του επικοινωνιακού επιτελείου του, που είχε προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή. «Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τον αποτροπιασμό της και τη βαθιά της θλίψη για την εν ψυχρώ δολοφονία του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου», αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσθέτει: «Η Αξιωματική Αντιπολίτευση αναμένει από τις Αστυνομικές Αρχές το αυτονόητο: Να διαλευκάνουν το ταχύτερο δυνατόν το στυγερό αυτό έγκλημα στο κέντρο της Αθήνας. Εκφράζουμε στους οικείους του τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας».



ΚΚΕ: Άνανδρη και αποτρόπαια πράξη «Η σημερινή δολοφονία του δικηγόρου Μ.Ζαφειρόπουλου αποτελεί μία άνανδρη και αποτρόπαια πράξη. Τα αίτια αυτής της εγκληματικής ενέργειας πρέπει άμεσα να διερευνηθούν και οι δράστες της να συλληφθούν. Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους οικείους του Μ. Ζαφειρόπουλου» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το κόμμα. in

