Οκτώβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών ανακοινώνεται ότι έχουν παραληφθεί τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2017 επιπέδων:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία(test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. Τα πιστοποιητικά θα επιδίδονται στους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, ως ο νόμος ορίζει, αφού υπογράψουν στην αντίστοιχη θέση της κατάστασης επιτυχόντων. Ο Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Γρεβενών Κωνσταντίνος Πουτακίδης

This entry was posted on Παρασκευή, Οκτώβριος 13th, 2017 at 08:14 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.