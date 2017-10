Οκτώβριος 13th, 2017 by Χρήστος Μίμης

O Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ την Κυριακή 15-10-2017 θα λειτουργήσει στους Μαυραναίους Γρεβενών.

Την Δευτέρα 16-10-2017 στον Ι.Ν. της Ευαγγελιστρίας, μετά τον εσπερινό, θα τελέσει τον αγιασμό όλων των δραστηριοτήτων του πνευματικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών, για τη νέα χρονιά.

This entry was posted on Παρασκευή, Οκτώβριος 13th, 2017 at 20:26 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.