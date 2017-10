Οκτώβριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Την επαναφορά της λίστας στις ευρωεκλογές του 2019 εξετάζουν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του iefimerida, στην κυβέρνηση, αφήνοντας πίσω το εκλογικό σύστημα με σταυρό προτίμησης. Η αιτιολόγηση σε αυτή την περίπτωση είναι μάλλον απλή: η μία και ενιαία εκλογική περιφέρεια στις ευρωεκλογές και η πανελλαδική σταυροδοσία ευνοεί μόνο τα προβεβλημένα στελέχη καθώς και τις…περσόνες.! Κάτι που δεν είναι βέβαιο ότι θα ήθλε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την μάλλον ατυχή κατάταξη της τελευταίας αναμέτρησης.



Σημειωτέον, ότι στην παρούσα φάση ο ΣΥΡΙΖΑ- μετά και την αποχώρηση Χρυσόγονου- δίνει μάχη στις Βρυξέλλες, αφού έχει μόνο τρεις ευρωβουλευτές από τους 9 που έχει εκλέξει τον Μάιο του 2014. Και συγκεκριμένα τους κκ Δημήτρη Παπαδημούλη, Στέλιο Κούλογλου, Κωνσταντίνα Κούνεβα.



«Πυρετός» στον ΣΥΡΙΖΑ Το μόνο σίγουρο, πάντως, είναι ότι στην περίπτωση που αποφασιστεί κάτι τέτοιο- και με βάση τα ειωθότα του ΣΥΡΙΖΑ- θα πυροδοτήσει εσωκομματικές διεργασίες, καθώς είναι πολυ πιθανό να ακολουθήσει εσωκομματικό δημοψήφισμα για την κατάρτιση της λίστας.

Και είναι γνωστό ότι οι εσωκομματικοί συσχετισμοί και τα κριτήρια τωνμελών είναι συνήθως διαφορετικά από τα κριτήρια των ψηφοφόρων. Ζωηρές διεργασίες, τέλος, θα ακολουθήσουν και στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις με την όλη διαδικασία να αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον, αν τελικώς προκριθεί η παραπάνω σκέψη. iefimerida loading…

