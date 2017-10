Οκτώβριος 13th, 2017 by Σταματίνα

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ανακοίνωσε ότι από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου ανιχνεύθηκαν εξαιρετικά μικρές ποσότητες ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα της χώρας μας. Συγκεκριμένα, το ισότοπο που ανιχνεύθηκε είναι το ρουθήνιο-106 (Ru-106) και η πηγή του είναι άγνωστη. Παρόμοια ευρήματα έχουν αναφερθεί τις τελευταίες ημέρες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η Ελβετία, η Γερμανία, η Φινλανδία, η Αυστρία και η Σλοβενία.



Σύμφωνα με την ΕΕΑΕ, πρόκειται για μη αναμενόμενα ευρήματα, τα οποία, αν και δεν έχουν καμία ραδιολογική σημασία, πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω για να εξακριβωθεί η πηγή προέλευσής τους. Οι μετρήσεις της ΕΕΑΕ και του εθνικού δικτύου των συνεργαζομένων με αυτήν εργαστηρίων ανίχνευσαν στην ατμόσφαιρα ίχνη ρουθηνίου-106 σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, κάτω των πέντε χιλιοστών του μπεκερέλ ανά κυβικό μέτρο αέρα (mBq/m3). Πρόκειται για τιμές συγκεντρώσεων, σύμφωνα με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, «οι οποίες δεν ενέχουν τον παραμικρό κίνδυνο για την υγεία ή για το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η λήψη οποιουδήποτε μέτρου προστασίας». Η ΕΕΑΕ διαβίβασε τα ευρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ενώ οι μετρήσεις στην ατμόσφαιρα της Ελλάδας συνεχίζονται.



Τα επίπεδα ραδιενέργειας στη χώρα μας ελέγχονται σε συνεχή και συστηματική βάση μέσω του εθνικού τηλεμετρικού δικτύου, το οποίο λειτουργεί από το 2000. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ

όπου επίσης υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με το ευρωπαϊκό δίκτυο EURDEP για τον έλεγχο των επιπέδων ραδιενέργειας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΠΕ-ΜΠΕ

