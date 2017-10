Οκτώβριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Η διατροφή είναι ένας καθοριστικός παράγοντας, που ορίζει την σωματική υγεία, ενώ έχει επιπτώσεις στην μακροζωία και στην ποιότητα της ζωής.



Η έντονη βιομηχανοποίησή της και ο εμπλουτισμός της με ιχνοστοιχεία και μέταλλα, αναμφισβήτητα βελτίωσε την υγεία υποανάπτυκτων και υπό ανάπτυξη περιοχών, αίρει όμως ερωτήματα γύρω από την ασφάλεια και την μελλοντική επίδρασή της στην υγεία του παγκόσμιου πληθυσμού. Τι είναι η δίαιτα MIND; Είναι διατροφή, η οποία ελαττώνει την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου Alzheimer και προέρχεται από την ανάμειξη δύο διαιτολογίων: της μεσογειακής διατροφής και της DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) διατροφής.



Η μελέτη έγινε από μια κλινική επιδημιολόγο-διατροφολόγο, την Μάρθα Μόρρις, η οποία μελέτησε επί μια 10ετία 1000 ασθενείς και διαπίστωσε ότι, οι ασθενείς που εφάρμοσαν αυτή την δίαιτα παρουσίασαν ελαττωμένο κίνδυνο για εμφάνιση Alzheimer έως 53%, σε σχέση με αυτούς που δεν την ακολούθησαν. Tι περιλαμβάνει η δίαιτα MIND; 3 μερίδες ολικής αλέσεως ημερησίως π.χ. 3 φέτες μαύρο ψωμί, 1 1/2 φλιτζάνι ρύζι

Σαλάτα: 1 κάθε ημέρα

ένα ακόμη λαχανικό την ημέρα

κρασί: 1 ποτήρι την ημέρα

Καρύδια: κάθε ημέρα

φασόλια: 3-4 φορές την εβδομάδα

πουλερικά και ψάρι: 2 φορές την εβδομάδα

μούρα: 2 φορές την εβδομάδα

βούτυρο: ΛΙΓΟΤΕΡΟ από 1 κουταλιά του γλυκού την ημέρα

Αλάτι: έως 3,5 gram την ημέρα Η δίαιτα αυτή έχει δείξει ευεργετικές δράσεις επίσης στην υπέρταση, στην απώλεια σωματικού βάρους καθώς και στην εμφάνιση καρκίνου του μαστού στις γυναίκες.

