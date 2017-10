Οκτώβριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νίκησε την Πτολεμαΐδα 70-58



Το «σήκωσε» τελικά ο Πρωτέας, το κύπελλο στην πρώτη διοργάνωση της ΕΚΑΣΔΥΜ με την επωνυμία «Νίκος Ακουμιανάκης» , στο κλειστό της Λευκόβρυσης Κοζάνης.



Από νωρίς οι παίκτες του Πέτρου Μουρουζίδη, βρέθηκαν μπροστά στο σκορ, απέναντι στην ομάδα της Πτολεμαΐδας και κράτησαν την διαφορά μέχρι το τέλος χωρίς να απειληθούν. Ο Πέτρος Μουρουζίδης:

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-32, 56-43, 70-58 Διαιτητές: Κατωτικίδης, Τσιαπλής, Παπανικολάου Πρωτέας Γρεβενών (Πέτρος Μουρουζίδης): Μαρκόπουλος 9 (1), Γούλας 2, Γράβας 9, Μιχαηλίδης 12 (4), Ρίγκος 4, Κολοβός, Συλλάκος, Τακίδης 4, Μπόζιαρης 10 (1), Χατζόβουλος, Τζήμου 9 (3), Κλωνάρας 11 Α.Π.Σ. Πτολεμαΐδας (Κώστας Κυρατζής): Κλασίδης 5 (1), Σεϊντής, Καλομενίδης 8 (1), Εσπερίδης, Αργυρόπουλος, Τσολάκης 2, Σαχπατσίδης 7 (1), Πανίδης 5 (1), Πουτούκης 1, Αθανασιάδης 11, Σαρρής 19, Μαστροδημήτρης Πριν τις απονομές, δόθηκε αναμνηστική πλακέτα στον αδερφό του Νίκου Ακουμιανάκη.

