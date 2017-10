Οκτώβριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο ελληνικό λεξιλόγιο κατέφυγε η El Pais για να εξηγήσει την στάση του Κάρλες Πουτζδεμόντ μετά το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Καταλονίας, τον οποίο συγκρίνει με τον Αλέξη Τσίπρα. Η ισπανική εφημερίδα, σε δημοσίευμα για τη στάση του Καταλανού ηγέτη, θυμήθηκε το τι έκανε ο Ελληνας πρωθυπουργός μετά το δημοψήφισμα του 2015 για τη συμφωνία με τους δανειστές. «Kolotumba είναι ένας πολιτικός όρος, που σημαίνει στροφή 180 μοιρών», αναφέρει η El Pais. «Ο Ελληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε τον όρο διάσημο παγκοσμίως γνωστό, όταν κήρυξε δημοψήφισμα για το σχέδιο διάσωσης της χώρας και κατέληξε να κάνει το αντίθετο από αυτό που ζήτησε ο κόσμος: Ο Τσίπρας ζήτησε τρίτο πρόγραμμα διάσωσης, παρότι το απέρριψαν οι Ελληνες», αναφέρει η ισπανική εφημερίδα.



To δημοσίευμα της El Pais Πλέον στις Βρυξέλλες μιλούν για την «καταλανική kolotumba», μία ανακήρυξη ανεξαρτησίας σε αναστολή, συμπληρώνει το δημοσίευμα, αναφερόμενο στην ομιλία του Πουτζδεμόντ στο καταλανικό κοινοβούλιο την Τρίτη, στην οποία ανακήρυξε την ανεξαρτησία και απευθείας «πάγωσε» τη διαδικασία, καλώντας την ισπανική κυβέρνηση σε διάλογο. Δεν είναι η πρώτη ξένη εφημερίδα που συνδέει τη στάση του Καταλανού ηγέτη με εκείνη του Ελληνα πρωθυπουργού. Πριν καν από την ομιλία του Πουτζδεμόντ, η γερμανική Tageszeitung προέβλεπε σε δημοσίευμα της Δευτέρας ότι η καταλανική κυβέρνηση θα κάνει την ίδια αναστροφή με τον κ. Τσίπρα.

«Το καλοκαίρι του 2015 οι ψηφοφόροι αποφάσισαν ότι δεν θέλουν να υποκύψουν άλλο στο πρόσταγμα της τρόικας. Ομως λίγο αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας υπέγραψε ακριβώς αυτό: την απόλυτη υποταγή. Οι πολίτες δεν του κράτησαν όμως κακία για αυτήν τη στροφή 180 μοιρών, αντιθέτως. Ο Τσίπρας επανεξελέγη. Διότι οι Έλληνες κατάλαβαν το δίλημμά του: Το Grexit φαινόταν ακόμη χειρότερο από την υποταγή στον Σόιμπλε», ανέφερε το εν λόγω δημοσίευμα. iefimerida

