Οκτώβριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Τα Public, η Νο 1 ελληνική αλυσίδα καταστημάτων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας με 54 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, πρωτοπορούν για ακόμη μία φορά με το νέο πρόγραμμα ανταλλαγής Trade ‘n Save, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους Apple Lovers να αποκτήσουν τα νέα iPhone 8/8 Plus έως και 450 ευρώ φθηνότερα, επιστρέφοντας το παλιό τους iPhone σε ένα κατάστημα Public.



Με το νέο αυτό πρόγραμμα ανταλλαγής, οι πελάτες με πολύ απλό και εύκολο τρόπο μπορούν να ανακαλύψουν την ενδεικτική αξία της παλιάς τους iPhone συσκευής τους και την τιμή για τη νέα συσκευή iPhone 8/8 Plus που επιθυμούν να αποκτήσουν. Στη συνέχεια, το εξειδικευμένο προσωπικό πραγματοποιεί έναν αρχικό οπτικό έλεγχο της συσκευής και στη συνέχεια γίνεται η αξιολόγησή της μέσω ενός ειδικού online προγράμματος. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προχωρήσει στην ανταλλαγή, λαμβάνει επί τόπου μία δωροεπιταγή με το ανάλογο ποσό για να αποκτήσει φθηνότερα το iPhone 8 της επιλογής του. Ενδεικτικές Εκπτώσεις iPhone 5 / 5s: έως -103 ευρώ

iPhone 6 / 6s: έως -274 ευρώ

iPhone 7 / 7plus: έως -450 ευρώ Η προσφορά συνεχίζεται μέχρι και το Σάββατο 14 Οκτωβρίου και ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από τα φυσικά καταστήματα Public. Επωφεληθείτε άμεσα από το νέο πρόγραμμα Trade ‘n Save! newsbeast loading…

