Οκτώβριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Πόσα ρομπότ χρειάζονται για να αλλάξουν μια λάμπα; Ένα, αν έχει το κατάλληλο χέρι.



Μηχανικοί του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο κατασκεύασαν έναν επιδέξιο ρομποτικό βραχίονα με απαλά «δάχτυλα», που μπορεί να πιάσει και να χειριστεί ευαίσθητα αντικείμενα όπως μια λάμπα, αλλά και άλλα όπως ένα κατσαβίδι. Το ρομπότ είναι μοναδικό επειδή συνδυάζει τρεις δυνατότητες: να περιστρέφει τα αντικείμενα, να τα «αισθάνεται» και να δημιουργεί τρισδιάστατά μοντέλα τους. Αυτό του επιτρέπει να λειτουργεί σε χαμηλό φωτισμό και γενικά σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον ρομποτικό μηχανικό Μάικλ Τόλεϊ, παρουσίασαν το ρομπότ στη «Διεθνή Διάσκεψη Έξυπνων Ρομπότ και Συστημάτων» στο Βανκούβερ του Καναδά. Το ρομπότ έχει τρία μαλακά και εύκαμπτα «δάχτυλα», το καθένα από τα οποία είναι καλυμμένο με «έξυπνο δέρμα» από σιλικόνη, μέσα στο οποίο έχουν ενσωματωθεί αισθητήρες από νανοσωλήνες άνθρακα. Τα δεδομένα που συλλέγουν οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες κατά την επαφή με ένα αντικείμενο, στέλνονται σε ένα υπολογιστή, όπου δημιουργείται ένα τρισδιάστατο μοντέλο του αντικειμένου. Είναι μια διαδικασία παρόμοια με τις τομογραφίες, στις οποίες διαδοχικές εικόνες δύο διαστάσεων δημιουργούν μια τρισδιάστατη εικόνα.



Σε επόμενο στάδιο, το ρομπότ θα εφοδιασθεί με δυνατότητες μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε, μεταξύ άλλων, να «καταλαβαίνει» ακριβώς τι είδους αντικείμενα πιάνει. Βίντεο: ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

