Οκτώβριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από σήμερα ξεκινά η κατάθεση των αιτήσεων για τους 50.000 έως 60.000 δικαιούχους του εποχικού επιδόματος του ΟΑΕΔ. Το επίδομα κυμαίνεται μεταξύ 458 και 916 ευρώ και χορηγείται κάθε χρόνο το φθινόπωρο. Για τους δικαιούχους που βγαίνουν φέτος σε σύνταξη προβλέπεται ότι δεν θα πρέπει να λαμβάνουν σύνταξη (κύρια και επικουρική μαζί) άνω των 495 ευρώ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω των ΚΠΑ ΟΑΕΔ ή οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2017. Για όσους υποβάλλουν την αίτηση μέσω των ΚΕΠ η προθεσμία ξεκινάει από τις 18 Οκτωβρίου και λήγει στις 30 Νοεμβρίου. Τα επαγγέλματα που υπάγονται στο Εποχικό Επίδομα Οικοδόμος Λατόμος Ασβεστοποιός Πλινθοποιός Αγγειοπλάστης Δασεργάτης Καπνεργάτης Μουσικός Εργάτης ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Χειριστής μηχανημάτων Ηθοποιός Τεχνικός κινηματογράφου και τηλεόρασης Χειριστής και βοηθός χειριστής κινηματογράφου Ελεγκτής κινηματογράφου – θεάτρου Ταμίας κινηματογράφου – θεάτρου Μισθωτός τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου Προϋπόθεση για το εποχικό επίδομα είναι ο εργαζόμενος να έχει κάνει τουλάχιστον 50 μεροκάματα. Τα ποσά που προβλέπονται Οικοδόμοι: 678 ευρώ

Σμυριδορύκτες Νάξου: 916 ευρώ

Δασεργάτες, καπνεργάτες αγγειοπλάστες και εργάτες ναυπηγοεπισκευαστικής: 641 ευρώ

Λοιπές κατηγορίες: 458 ευρώ iefimerida

This entry was posted on Πέμπτη, Οκτώβριος 12th, 2017 at 10:21 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.