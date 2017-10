Οκτώβριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Αστρονομικός Σύλλογος Δυτικής Μακεδονίας και ο Δήμος Κοζάνης συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου στις 7:30 το απόγευμα στο Κοβεντάρειο διάλεξη με θέμα: «Ολική Έκλειψη Ηλίου 2017, ΗΠΑ)» . Η «Παρατηρησιακή Ομάδα Ολικής Έκλειψης Ηλίου 2017 Salem and Carbondale» θα παραβρεθεί και θα παρουσιάσει τις εμπειρίες της και τις μετρήσεις από την πρόσφατη Ολική Ηλιακή Έκλειψη στις ΗΠΑ.

Ένα ταξίδι σε ένα μοναδικό φυσικό φαινόμενο, που για πάντα θα εντυπωσιάζει όποιον το παρατηρεί. Είσοδος Ελεύθερη

