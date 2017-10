Οκτώβριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μήνυμα Δημάρχου Η δυσβάσταχτη οθωμανική κατάκτηση έληξε για τα Γρεβενά την 13η Οκτωβρίου του 1912 κάτω από την πίεση της νικηφόρας προέλασης του ελληνικού στρατού στα βόρεια τμήματα της ελληνικής επικράτειας. Η σημαντική νίκη των Ελλήνων στο Σαραντάπορο έτρεψε τους τούρκικους πληθυσμούς της πόλης σε άτακτη φυγή γεγονός που συνέβαλε στην αναίμακτη παράδοση πολλών πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας στις ελληνικές δυνάμεις. Οι ημέρες εκείνες σφράγισαν μια ιδιαίτερα σκληρή περίοδο στην ιστορία του νεότερου έθνους και επέτρεψαν σε ολοένα περισσότερους ελληνικούς πληθυσμούς να χαρούν το αγαθό της ελευθερίας και της ένωσης με την ελεύθερη Ελλάδα. Η 13η Οκτωβρίου αποτελεί έκτοτε ημέρα ανάμνησης και τιμής του ηρωικού αγώνα των συμπατριωτών μας. Ενός αγώνα που δικαίωσε τις θυσίες τους, απέδωσε καρπούς και πρόσφερε στους απογόνους τους μια ελεύθερη πατρίδα. Αναλογιζόμενοι την αξία αυτού του αγώνα θα πρέπει όλοι μας να αισθανθούμε την ηθική υποχρέωση να διαφυλάττουμε την ακεραιότητά της πατρογονικής μας γης με όλα τα μέσα που διαθέτουμε σε κάθε ιστορική περίοδο, να πασχίζουμε για τη διαρκή εξέλιξή του τόπου μας και κυρίως να φροντίζουμε τους ανθρώπους του, που σαν βυζαντινοί θεματοφύλακες τον υπερασπίζονται τόσα χρόνια με την επίμονη παρουσία τους. Ο Δήμαρχος Γεώργιος Δασταμάνης

Μήνυμα Βουλευτή ΠΕ Γρεβενών: Η 13η Οκτωβρίου αποτελεί το διαχρονικό σύμβολο της θέλησης των ανθρώπων της περιοχής μας για ελευθερία, αυτοδιάθεση και ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό. Σαν σήμερα, πριν 105 χρόνια η περιοχή των Γρεβενών απαλλάχτηκε από τους Οθωμανούς κατακτητές ύστερα από 500 χρόνια υποδούλωσης και σκλαβιάς χάρη στο όραμα, τη γενναιότητα και την αυτοθυσία των Ελλήνων αγωνιστών της ελευθερίας. Σήμερα, τιμούμε όλους αυτούς τους αγωνιστές που έδωσαν τη ζωή τους για να μπορούμε εμείς να απολαμβάνουμε την ελευθερία και την ανεξαρτησία μας. Εμπνεόμαστε και παίρνουμε δύναμη από αυτούς για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας για μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο ελεύθερη. Σε αυτόν τον αγώνα δεν χρειάζονται ούτε συμβιβασμοί ούτε υποχωρήσεις ούτε πολύ περισσότερο σκοπιμότητες. Όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα τον καλό και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα πετύχουμε. Χρήστος Μπγιάλας

Βουλευτής Γρεβενών

