Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε χθες στο Βόλο με επιχειρηματίες δεύτερης γενιάς και με επιχειρήσεις Startups. Οι επιχειρήσεις αυτές στην πλειοψηφία τους αναπτύσσουν έναν εξαγωγικό δυναμισμό, ενώ πολλές από αυτές αξιοποιούν σε ποσοστό 90% τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με το οποίο μάλιστα δημιουργούν ένα πλέγμα εκπαίδευσης-έρευνας-παραγωγής. Προφίλ Επιχειρήσεων • CENTAUR (Σωτήρης Μπαντάς, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ)

Ξεκίνησε το 2014 στο Βόλο. Επιχείρηση του κλάδου του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet-of-Things) που δραστηριοποιείται στον αγρο-τεχνολογικό τομέα (AgTech). Προσφέρει λύσεις παρακολούθησης και προστασίας αγροτικών προϊόντων. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες που αποθηκεύουν, επεξεργάζονται και διακινούν αγροτικά προϊόντα όπως δημητριακά, ρύζι, καπνό, φρούτα κ.ά..

Με την χρήση νέων τεχνολογιών (ασύρματοι αισθητήρες και υπολογιστικά εργαλεία πρόβλεψης – προγράμματα) βοηθούν στην διεξαγωγή απεντομώσεων με ακρίβεια καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης αποθηκευμένων αγροτικών προϊόντων. Όλο αυτό γίνεται μέσω μιας πλατφόρμας προσβάσιμης από smartphone, tablet κλπ. Το 2016 προσέλκυσε επενδυτικά κεφάλαια 1,3 εκατ. δολαρίων από κοινοπραξία επενδυτών από Ισραήλ, ΗΠΑ και Ελλάδα. Αποτέλεσμα ήταν και η δημιουργία της Centaur Analytics Inc (επέκταση της εταιρείας) στις ΗΠΑ, με σκοπό την ταχεία διείσδυση στην αμερικάνικη και την παγκόσμια αγορά. Εργάζονται 17 επιστήμονες. • Αδερφοί Λαζάρου (Λάζαρος Λαζάρου, Μηχανολόγος Μηχανικός)

Ιδρύθηκε το 1972. Βιομηχανία μετάλλου. Επεξεργασία και εμπόριο λαμαρίνας, παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων. Εφοδιάζει επιχειρήσεις στον τομέα των μεταφορών, της άμυνας, κατασκευών. Χρήση υψηλής τεχνολογίας για ποιοτικά προϊόντα. • Agile Agriculture Technologies (Δημήτρης Ευαγγελόπουλος και Γεώργιος Βαρβαρέλης, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί)

Αναπτύσσει συστήματα και αυτοματισμούς ακριβείας για την γεωργία. Συγκεκριμένα, ένα σύστημα διαφοροποιημένης λίπανσης το οποίο τοποθετείται πάνω στα τρακτέρ. Το σύστημα καταγράφει τις ανάγκες των φυτών σε λίπασμα καθώς το τρακτέρ κινείται εντός του αγρού και αποφασίζει πόσο λίπασμα πρέπει να πέσει σε κάθε σημείο του σε πραγματικό χρόνο. Οι παραγωγοί που το χρησιμοποίησαν είχαν αύξηση στην παραγωγή τους από σιτάρι της τάξης του 12%, μείωση στη χρήση λιπάσματος (οικονομία και προστασία περιβάλλοντος) κατά 5% και αύξηση των ποσοστών πρωτεΐνης κατά 15%. Η εταιρεία προχώρησε στην παραγωγή ενός βιομηχανικού πρωτοτύπου και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα πρώτα βήματα πωλήσεων. • SDNEG (STEEL & STRUCTURAL DETAIL ENGINEERS) (Άρης Θεοδώρου, Μηχανικός)

Υπηρεσίες σχεδιασμού κατασκευών κτηρίων με χρήση τεχνολογίας BIM (Building Information Modeling, δημιουργία 3D μοντέλων ως βάση για τις κατασκευές). Μεγάλες κατασκευές με βάση το μέταλλο. Εργάζονται 20 μηχανικοί. Συμμετέχουν σε πολύ μεγάλα projects παγκοσμίως, όπως η αναβάθμιση του Διυλιστηρίου Ελευσίνας (ΕΛΠΕ), η Γέφυρα του Ικονίου (Ελλάδα), το Qatar Mall στην Ντόχα, ο δορυφόρος του Ριάντ, το Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) και άλλα σε Γερμανία, Καναδά κ.α. • NILO (Κάλη Παπαμιχαήλ, Χημικός Μηχανικός κ Θεοφάνης Καμπαλούρης, Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Iδρύθηκε το 1974. Παραγωγή και διάθεση απορρυπαντικών κ καλλυντικών. Διαθέτει δύο παραγωγικές μονάδες, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Συνεργάτης μεγάλων εταιρειών της Ευρώπης από τις οποίες προμηθεύεται τις πρώτες ύλες της. Δυνατότητα ταυτόχρονης εμφάνισης στην ελληνική αγορά κάθε νέου προϊόντος που κυκλοφορούν στην Ευρώπη οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις και αυτοματοποιημένες γραμμές συσκευασίας τελευταίας τεχνολογίας. Εργάζονται 70 άτομα (χημικοί, χημικοί μηχανικοί και τεχνίτες). Μία από τις ελάχιστες εταιρείες του κλάδου – πλην των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών – που δίνει μέγιστη σημασία στην ανάπτυξη καινοτομιών τόσο σε επίπεδο προϊόντων, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών. Πήρε βραβείο καινοτομίας στην κατηγορία των προϊόντων “Personal Care”. Εξαγωγική δραστηριότητα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Τρίτες Χώρες. Σταθερά ανοδική πορεία στα οικονομικά της στοιχεία, ο τζίρος διπλασιάστηκε κατά τα τρία τελευταία έτη, ξεπερνώντας τα 12.000.000 ευρώ. • LNSA (Ελαστικές Ενώσεις) (Ιωάννα Κιντά, Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Ιδρύθηκε το 1993. Παροχή υπηρεσιών συγκολλήσεων ιµάντων και άλλες µορφές κατασκευής και επεξεργασίας ελαστικού (παραγωγή ελαστικών ιµάντων µε ενίσχυση συρµατόσχοινων, παραγωγή υλικών συγκολλήσεως και επισκευής ελαστικών ιµάντων κλπ). Έχει κάνει επενδύσεις άνω των 3.000.000 ευρώ την τελευταία πενταετία, µε υπερσύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό και εξειδικευµένο εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου. ∆ιαθέτει και εργοστάσιο επεξεργασίας ιµάντων στη θέση Αγ. Χριστόφορος Πτολεµαϊδος και ένα εργοτάξιο στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης Αρκαδίας. Το προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται συνολικά σε 140 άτομα. Βασικοί πελάτες ∆ΕΗ, ΑΓΕΤ, ΤΙΤΑΝ καθώς και αντίστοιχες του εξωτερικού (Γερµανία, Ισπανία κλπ). Καθιέρωση του εµπορικού σήµατος (ELENsa) στις ξένες αγορές. Συνεργάζεται με Veyance Technologies Goodyear Engineered Products, παραγωγό των ελαστικών ιµάντων GoodYear. Η παραγωγή των ελαστικών ιµάντων GoodYear για την ευρωπαϊκή αγορά γινόταν και στις εγκαταστάσεις της.

• Σπιτικά Τρόφιμα (Απόστολος Κουρκουβέλας, Οικονομολόγος)

Ιδρύθηκε το 1997. Παρασκευάζει ημιέτοιμα γεύματα και προπαρασκευασμένες συνταγές (λαχανοντολμάδες, ντολμαδάκια, σεφταλιές κ.α.) Το 2002 σε συνεργασία με τον όμιλο «ΑΒ Βασιλόπουλο» ανέπτυξε νέα προϊόντα και περάσαμε στην παραγωγή ετοίμων φαγητών παραδοσιακής κουζίνας. Από το 2003 εξάγει σε Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Γερμανία. Για την παραγωγή των προϊόντων χρησιμοποιούνται πρώτες ύλες από την Μαγνησία, κατευθείαν από τους παραγωγούς (όχι μεσάζοντες). • ΦΕΡΑΙΑ ΓΗ (Μπάμπης Αραμπατζής, Γεωπόνος)

Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και αιθέρια έλαια. Παραγωγή στο αγρόκτημα «Φεραία Γη» στο Βελεστίνο Μαγνησίας, από το 2005. Εξαγωγή σε 8 Ευρωπαϊκές Χώρες (Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Μ. Βρετανία κλπ) και 4 πολιτείες της Αμερικής και στον Καναδά (εξαγωγική δραστηριότητα αποτελεί πάνω από 92% του συνολικού όγκου). Βασικά προϊόντα η Ρίγανη και το Τσάι του Βουνού, πάνω 100 τόνους εξαγωγή το 2017. Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) για το Προϊόν «Τσάι του Βουνού» για την μέθοδο παρασκευής του ροφήματος. Από τον Σεπτέμβριο, σε συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ KannaΒΙΟ, παράγει το πρώτο αιθέριο έλαιο Βιομηχανικής Κάνναβης στην Ελλάδα. Επιχειρηματίες 2ης γενιάς που αναπτύσσουν εξαγωγικό δυναμισμό. Startups που αξιοποιούν σε ποσοστό 90% τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου. Μερικές από αυτές έχουν στηθεί με τη στήριξη της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή ακόμη και από αποφοίτους του ή φοιτητές του. Το Πανεπιστήμιο αναδεικνύεται σε κινητήρια δύναμη του νέου υποδείγματος ανάπτυξης με βάση τη γνώση και τη δημιουργικότητα. Υποστηρίζει την παραγωγή μέσω της έρευνας στα τμήματα της Πολυτεχνικής και της Γεωπονικής Σχολής. Έτσι δημιουργείται ένα πλέγμα εκπαίδευσης-έρευνας-παραγωγής που δημιουργεί υψηλή προστιθέμενη αξία για προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και σταθερές και υψηλού επιπέδου θέσεις εργασίας. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε το ρόλο του ώστε μαζί με τους υπόλοιπους φορείς έρευνας και Τεχνολογίας να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό παραγωγικής ανασυγκρότησης. iefimerida

