Οκτώβριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Στο Nissan Futures 3.0, η πρωταγωνίστρια του Wolf of Wall Street, μιλάει για τα κοινωφελή ενεργειακά έργα. Από τις επίπεδες οθόνες έως τα smartphones και από τις λύσεις αποθήκευσης ενέργειας για οικιακή χρήση έως τα έξυπνα αυτοκίνητα, ο κόσμος χρειάζεται τον ηλεκτρισμό. Παρόλα αυτά, περίπου 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν χωρίς πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια, κάτι που όλοι μας θεωρούμε δεδομένο. Για αυτό, η διάσημη ηθοποιός Margot Robbie συνεργάζεται με τη Nissan, προκειμένου να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός φωτεινότερου, «ηλεκτρικού» μέλλοντος για όλους. Κατά την πραγματοποίηση της τρίτης ξεχωριστής εκδήλωσης Nissan Futures στο Όσλο της Νορβηγίας, η Margot ανήγγειλε τρία νέα πιλοτικά προγράμματα βιωσιμότητας που στοχεύουν στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων, της εφευρετικότητας και της εμπειρίας του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της Nissan.



Τα προγράμματα αυτά, στοχεύουν στους ζωτικούς τομείς της πρόσβασης στην ενέργεια και της ανακούφισης από καταστροφές. Μάλιστα για να τους κινητοποιήσει, η Margot πρωταγωνιστεί σε μια νέα ταινία μικρού μήκους, ως Πρέσβειρα της μάρκας στα αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα. Τα τρία προγράμματα αειφορίας θα επικεντρωθούν σε κοινότητες που έχουν αποδεδειγμένη ανάγκη. Για τον λόγο αυτό, θα γίνει αξιοποίηση της ισχύος των μπαταριών των ηλεκτροκίνητων οχημάτων με τους εξής τρόπους: Ένα νέο σύστημα μικρο-δικτύων στην υποσαχάρια Αφρική, θα παρέχει μια βιώσιμη πηγή ενέργειας για τις τοπικές κοινότητες. Με τον τρόπο αυτό, οι κάτοικοί τους, θα έχουν καλύτερη πρόσβαση σε βασικές ανάγκες. όπως η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη.

Συνεργασία με δημοτικές αρχές στην Ευρώπη, για την εγκατάσταση του οικοσυστήματος των ηλεκτροκίνητων οχημάτων της φίρμας. Αυτό θα περιλαμβάνει τον εξοπλισμό ενός συμπλέγματος κατοικιών με ένα σύστημα ηλιακής ενέργειας, όπως και με το Nissan xStorage, την τεχνολογία οχήματος-πλέγματος της φίρμας, αλλά και με ορισμένα νέα Leaf για κοινή χρήση.

Συνεργασία με οργανισμούς σε περιοχές που είναι πιθανότερο να επηρεαστούν από φυσικές καταστροφές, προκειμένου να βρεθούν τρόποι με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν οι άνθρωποι και οι τεχνολογίες της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Για παράδειγμα, ένα φορτηγό e-NV200 εξοπλισμένο με συστοιχίες μπαταριών θα χρησιμοποιηθεί ως κινητή, βιώσιμη εφεδρική πηγή ενέργειας για να διατηρήσει τη ομαλότητα στην ζωή των κατοίκων, σε περίπτωση μείζονος διακοπής ρεύματος.



Κάθε ένα από τα παραπάνω έργα θα δοκιμαστεί το 2018 και θα αξιολογηθεί προσεκτικά καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους. Όπου αποδειχθεί ότι η εφαρμογή ήταν επιτυχής, η Nissan θα προσπαθήσει να διευρύνει περαιτέρω τις δυνατότητες αυτού του προγράμματος. newsbeast loading…

