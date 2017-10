Οκτώβριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Με τους λογαριασμούς του ρεύματος να μοιάζουν για τους περισσότερους με εφιάλτη, οι περισσότεροι προσέχουν τι καίνε. Αντικαθιστούν συσκευές και λάμπες με άλλες, νεότερης γενιάς που είναι οικονομικότερες ενεργειακά και γενικά προσέχουν την κατανάλωση, με το να είναι πιο προσεκτικοί με τη χρήση συσκευών. Ομως, οι παγίδες παραμονεύουν… Πιστολάκι μαλλιών Μια από τις κλασικότερες παγίδες, από τις συσκευές εκείνες που φουσκώνουν τους λογαριασμούς ρεύματος χωρίς να το καταλαβαίνουμε, είναι το πιστολάκι μαλλιών! Πρόκειται για μια ιδιαιτέρως ενεργοβόρα συσκευή η οποία καταναλώνει πολύ ρεύμα ακόμη και αν το χρησιμοποιούμε περιορισμένα. Πέρα από το πιστολάκι, υπάρχουν και άλλες παγίδες που φουσκώνουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Ψυγείο Το ψυγείο όσο πιο παλιό είναι τόση περισσότερη ενέργεια καταναλώνει. Και όπως συμβαίνει με όλες τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές, αυτές λειτουργούν όλο το 24ωρο και είναι εξαιρετικά ενεργοβόρες.



Πέρα από το να αλλάξετε ψυγείο και να αντικαταστήσετε το παλιό με ένα νεότερης γενιάς, ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας σε ό,τι αφορά το ψυγείο είναι να κάνετε έναν έλεγχο στη μόνωση της πόρτας του. Βάλτε ένα κομμάτι χαρτί στην πόρτα και κλείστε την. Αν το χαρτί μένει στη θέση του, τότε η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. Διαφορετικά χρειάζεται αλλαγή. Τέλος, προσπαθήστε να μην ανοίγετε συνεχώς το ψυγείο σας και αν το κάνετε, να μην το αφήνετε για πολλή ώρα ανοιχτό. Συσκευές σε αναμονή Πολλές φορές ξοδεύετε ρεύμα χωρίς να το καταλαβαίνετε. Αυτό συμβαίνει με τις συσκευές που βρίσκονται σε αναμονή, όπως οι τηλεοράσεις, οι υπολογιστές, ή τα tablets και τα κινητά που μένουν για ώρες σε κατάσταση φόρτισης. Φροντίστε να κλείνετε όλες αυτές τις συσκευές όταν δεν τις χρησιμοποιείτε και να τις βγάζετε από την πρίζα όταν πηγαίνετε για ύπνο. Κλιματιστικό Το κλιματιστικό καίει πολύ ρεύμα, ωστόσο τα κλιματιστικά τύπου inverter κάνουν μεγάλη οικονομία παράγοντας θερμική ενέργεια πάνω από 3 φορές περισσότερο από ένα κοινό αερόθερμο. Ποια είναι, όμως, η σωστή θερμοκρασία που πρέπει να βάζουμε στον κλιματισμό; Η σωστή θερμοκρασία είναι 10 βαθμοί πάνω από την εξωτερική θερμοκρασία τον χειμώνα και 10 βαθμοί κάτω από την εξωτερική θερμοκρασία το καλοκαίρι. Αφυγραντήρας Το πόση ενέργεια θα καταναλώνει εξαρτάται από την ώρα που δουλεύει και από το επίπεδο της υγρασίας στο οποίο έχει ρυθμιστεί. Για να μην καίτε πολύ ρεύμα και να μην καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες ενέργειας μπορείτε να κλείνετε το δωμάτιο (τις πόρτες και τα παράθυρα) στο οποίο έχετε τοποθετήσει τον αφυγραντήρα.



Θερμοσίφωνας Η πραγματική ποσότητα ενέργειας που ξοδεύετε όταν ανάβετε το θερμοσίφωνα έχει να κάνει με τον τύπο και το μέγεθός του, αλλά και με το πόση ώρα χρειάζεστε για να κάνετε ντους. Για να μην ξοδεύετε πολύ ρεύμα, πρέπει να μειώσετε τη θερμοκρασία στον θερμοστάτη του θερμοσίφωνα. Προφανώς δεν πρέπει ποτέ να τον αφήνετε αναμμένο για περισσότερο από 30-40 λεπτά. Εκμεταλλευτείτε το νυχτερινό ρεύμα που είναι πιο οικονομικό και προσπαθήστε να κάνετε πιο σύντομα ντους. Πλένετε τα ρούχα σας με κρύο ή χλιαρό νερό. Φούρνος / Ψηστιέρα / Τοστιέρα Ο φούρνος είναι αυτός που καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια από τα τρία παραπάνω και αν δεν είναι απαραίτητος, καλό είναι να μην τον χρησιμοποιείτε τακτικά. Έτσι, όταν αυτό είναι εφικτό, χρησιμοποιείτε την ψηστιέρα ή και την τοστιέρα. iefimerida loading…

