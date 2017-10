Οκτώβριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Μετά από μια δεκαετία, τα ΕΛΤΑ θα κάνουν προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων, οι οποίες θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ που θα ξεκινήσει πιθανότατα εντός Νοεμβρίου. Οι εκατοντάδες νέες προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων θα γίνουν καθώς η κάλυψη των κενών με εποχικούς δεν επαρκεί. Οι τελευταίες λεπτομέρειες του διαγωνισμού βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και η προκήρυξή του δεν θα καθυστερήσει.



Οι θέσεις στα ΕΛΤΑ Ταχυδρόμοι 230

Υπάλληλοι εσωτερικής εκμετάλλευσης 215

Διοικητικές ειδικότητες 25

Οδηγοί 25

Διαμετακομιστές 15

Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ 13

Χειριστές συστήματος κατεργασίας ύδατος 2 Τα προσόντα για κάθε ειδικότητα ΔΕ Διανομέων – Ταχυδρόμων: Οποιοδήποτε πτυχίο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας. Για την ειδικότητα των διανομέων απαιτείται επίσης δίπλωμα οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α’ εκτός του μοτοποδηλάτου.



ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης: Δίπλωμα ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του χρηματοπιστωτικών ή διοικητικών υπηρεσιών ή πτυχίο Β κύκλου ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο Πολυκλαδικού Λυκείου ή ΤΕΛ ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου. iefimerida loading…

