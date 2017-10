Οκτώβριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Λίγες ώρες μετά την υπερψήφιση από την Βουλή του νομοσχεδίου για την αλλαγή φύλου η κοινωνία παίρνει θέση για το κοινωνικό αυτό ζήτημα. Στην έρευνα της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με την Μάρα Ζαχαρέα, αποτυπώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων διαφωνεί τόσο με την ρύθμιση όσο και με την χρονική συγκυρία που επελέγη για να περάσει.



Ειδικότερα, στην πανελλαδική έρευνα της MRB που διενεργήθηκε μεταξύ 6 και 9 Οκτωβρίου οι πολίτες που κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα αν πρέπει να υπάρξει νομική αλλαγή φύλου για άτομα άνω των 17 ετών, το 58,6% απάντησε «σίγουρα/μάλλον διαφωνώ και το 39,3% «σίγουρα/μάλλον συμφωνώ» ενώ ένα 2,1% επέλεξε Δεν ξέρω/ δεν απαντώ. Συντριπτικά αρνητική η κοινή γνώμη για την ηλικία των 15 Ωστόσο στο ερώτημα αν πρέπει να υπάρξει νομική αλλαγή φύλου για άτομα 15-17 ετών – όπως προβλέπει το άρθρο 3 που υπερψηφίστηκε – η διαφωνία είναι συντριπτική. Το 71,7% απάντησε ότι σίγουρα/μάλλον διαφωνεί έναντι μόλις 26,7% που σίγουρα/μάλλον συμφωνεί. Ακατάλληλη συγκυρία Στο ερώτημα για το εάν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή επίσης σε συντριπτικό βαθμό οι ερωτηθέντες απάντησαν αρνητικά. Ενα 72,4% εξέφρασε την διαφωνία του έναντι μόλις 23,8% που συμφώνησε και 3,8% που επέλεξε Δεν Ξέρω/Δεν απαντώ. Πιο αρνητικοί οι άνδρες και οι νέοι! Ενδιαφέρον έχει και η διαστρωμάτωση όσων απάντησαν καθώς η πλειοψηφία που διάκειται αρνητικά είναι άνδρες αλλά και νέοι όπως είπε ο δ/νων σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος στην Μάρα Ζαχαρέα. Στάση Εκκλησίας Αίσθηση επίσης προκάλεσε η απάντηση της κοινή γνώμης στην στάση που τήρησε η Εκκλησία. Το 51,4% απάντησε ότι συμφωνεί με αυτή, ωστόσο ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ποσοστό της τάξης του 44,2% την έκρινε αρνητικά. Στα Τάρταρα ο δείκτης αισιοδοξίας



Όσον αφορά στον δείκτη αισιοδοξίας, αυτός εξακολουθεί να κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με ποσοστό μόλις 5,7% των πολιτών να απαντά ότι τα πράγματα στη χώρα πηγαίνουν πολύ ή αρκετά καλά, έναντι 74,6% που απαντά ότι τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά ή πολύ άσχημα, αν και σημειώνεται ελαφρά άνοδος της αισιοδοξίας έναντι της προηγούμενης δημοσκόπησης τον Φεβρουάριο (όπου τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 2,1% και 89,8%). iefimerida loading…

