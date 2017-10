Οκτώβριος 12th, 2017 by Σταματίνα

Αυξητικές τάσεις παρουσιάζουν οι πλέον συνήθεις ψυχικές διαταραχές σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Περίπου σε ποσοστό το 20% των συνανθρώπων μας υπό κανονικές συνθήκες διαβίωσης και εργασίας πάσχουν από κάποια ελαφρότερη ή σοβαρότερης βαρύτητας ψυχική νόσο, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας ο Δρ. Κώστας Αλεξανδρόπουλος, ψυχίατρος, Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.



Ο ίδιος προσθέτει ότι «οι συναισθηματικές διαταραχές οι οποίες επηρεάζονται δραματικά από συνθήκες του περιβάλλοντος όπως είναι, οι πόλεμοι, η μετανάστευση, η οικονομική κρίση και η ανεργία αποτελούν μάστιγα που καιροφυλακτεί». Η κατάθλιψη αποτελεί ήδη τη δεύτερη νόσο απουσίας από την εργασία και πρόωρης συνταξιοδότησης παγκοσμίως με κόστος πάνω από 1 τρισ. δολάρια ετησίως. Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης οι επιπτώσεις είναι ορατές, αναφέρει ο κ. Αλεξανδρόπουλος, σημειώνοντας ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης «εντείνεται η υπαρξιακή κρίση». Η ανεργία αποτελεί σοβαρό λόγο για την πρόκληση ψυχικής διαταραχής, κατάχρηση αλκοόλ ή χρήση τοξικών ουσιών. Σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρόπουλο, η προσέλευση των ασθενών στις μονάδες παροχής ψυχιατρικών υπηρεσιών του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα έχει αυξηθεί και οι πολίτες ζητούν να ενημερώνονται σε θέματα ψυχικής υγείας πολύ περισσότερο από πριν.



Θέτει όμως και μια άλλη πτυχή του θέματος, υπογραμμίζοντας τα εξής: «Το μήνυμα είναι ο,τι εκτός από τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν σε ατομικό επίπεδο έναν ασθενή, σήμερα, γίνεται ορατή η απώλεια ενδιαφέροντος, ο αργός χρόνος αντίδρασης ακόμη και σε σημαντικά ζητήματα, αν θέλετε τα αργά αντανακλαστικά, σε σύγκριση με τον τρόπο αντίδρασης κατά το παρελθόν, η απώλεια ενδιαφέροντος, η εύκολη σωματική κούραση, η αδιαφορία και απομόνωση από καθημερινές δραστηριότητες και η δυσθυμία. Πρόκειται για συμπτώματα τα οποία πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια να αντιμετωπίζονται στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον με κατανόηση, ενημέρωση, αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη, πριν καταφύγουμε στον ειδικό χωρίς δισταγμό εφόσον αντιληφθούμε ότι ένα μέλος της οικογένειας έχει ανάγκη ειδικής βοηθείας». Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, υπενθυμίζει σε όλους μας το μεγάλο ζήτημα των συνανθρώπων μας που ανεξάρτητα από σύνορα, χρώμα, φύλο και κουλτούρα έχουν ανάγκη τη φροντίδα και την υποστήριξη όσων, «καλή τη τύχη» απολαμβάνουν τη καθημερινότητά τους και χαίρονται υγιή και ποιοτική ζωή. ΑΠΕ loading…

