Οκτώβριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Πρόεδρος των Βενζινοπωλών Ν.Γρεβενών Γιάννης Παπαζήσης, μίλησε την Πέμπτη (12-10) στον Star-fm για την διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης που ξεκινά την Παρασκευή και 13. «Η τιμή συγκριτικά με πέρυσι θα είναι λίγο ακριβότερη… Η πολιτεία πρέπει να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης έτσι ώστε το προϊόν να φτάνει στον καταναλωτή σε χαμηλότερη τιμή…»

Ακούστε όλη την συζήτηση: http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/10/papazhshs-12-10-17-l.mp3

