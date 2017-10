Οκτώβριος 12th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου, τα στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες επτά απαγωγέων του Μιχάλη Λεμπιδάκη.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα – κατά περίπτωση – αδικήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης ως μέλους σε εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στο άρθρο 322 και 385 Π.Κ., υπό τις επιβαρυντικές περιστάσεις της κατοχής όπλων προς εξυπηρέτηση των σκοπών της και της επιδίωξης οικονομικού οφέλους των μελών της, της διακεκριμένης περίπτωσης αρπαγής κατά συναυτουργία με σκοπό τον εξαναγκασμό του παθόντα ή άλλου σε πράξη για την οποία δεν υπάρχει υποχρέωση, της απόπειρας εκβίασης από κοινού, της διακεκριμένης περίπτωσης οπλοφορίας και κατοχής πολεμικού τυφεκίου, της αντίστασης, του εμπρησμού από πρόθεση από τον οποίο μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση, της διακεκριμένης περίπτωσης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, τελεσθείσας δια πυρός από κοινού και κατ΄εξακολούθηση, της παράνομης κατοχής πυρομαχικών (φυσίγγια πυροβόλου ή κυνηγετικού όπλου), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία, της παράνομης κατοχής φωτοβολίδων και της κλοπής από κοινού και κατά εξακολούθηση. Πρόκειται για τους : 1) ΚΛΑΔΟ Εμμανουήλ του Δράκου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε το 1974 στο Ρέθυμνο. 2) ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Βασίλη του Παναγιώτη και της Μαρίκας, που γεννήθηκε το 1977 στην Π.Γ.Δ.Μ. 3) ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Οδυσσέα και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε το 1973 στα Χανιά. 4) ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ Ελευθέριος του Ιωάννη και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε το 1995 στο Ρέθυμνο. 5) ΠΟΛΑΚΗΣ Σταμάτιος του Νικολάου και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε το 1971 στο Ρέθυμνο.

6) ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ Χρήστος του Βασιλείου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε το 1957 στην Αθήνα. 7) ΣΤΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Εμμανουήλ του Γρηγορίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε 1972 στο Ρέθυμνο. iefimerida

