Οκτώβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Αν είσαι νέος επιχειρηματίας, προγραμματιστής, φοιτητής, στέλεχος επιχείρησης, startupper, designer ή απλώς ενδιαφέρεσαι για το πεδίο του Fintech και τις εφαρμογές τεχνολογιών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τότε ετοιμάσου για ένα δημιουργικό τριήμερο στις 20-22 Οκτωβρίου 2017!



Η Εθνική Τράπεζα με την υποστήριξη της Crowdpolicy, διοργανώνει στο χώρο του be finnovative (Πειραιώς 74, Μοσχάτο) το δεύτερο μαραθώνιο ανάπτυξης εφαρμογών NBG i-bank #fintech 2 crowdhackathon, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Tράπεζας για την ανάπτυξη συνεργασιών με νέες, καινοτόμες και δημιουργικές εταιρίες και ομάδες στο χώρο του fintech.



Με την υποστήριξη μεντόρων της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και πολλών φορέων και εταιριών που θα συμμετέχουν στη διαδικασία, οι διαγωνιζόμενες ομάδες θα αναπτύξουν και θα παρουσιάσουν λύσεις στο τομέα του fintech. Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει στις τρεις (3) πρώτες ομάδες χρηματικά βραβεία ως εξής: 1ο βραβείο: 5.000 ευρώ, 2ο βραβείο: 3.000 ευρώ, 3ο βραβείο: 2.000 ευρώ. Ομάδες που θα παρουσιάσουν καλή επίδοση στο NBG i-bank #fintech 2 crowdhackathon θα προεπιλεγούν και, εφόσον το επιθυμούν, θα συμμετέχουν στην τελική διαδικασία επιλογής του νέου κύκλου του επιχειρηματικού επιταχυντή be finnovative. Στα ζητούμενα του διαγωνισμού θα περιλαμβάνονται πραγματικές ανάγκες και πεδία ενδιαφέροντος επιχειρηματικών μονάδων της Εθνικής Τράπεζας, χωρίς όμως να υπάρχει αυστηρός περιορισμός ως προς τις ιδέες που μπορούν να συμμετέχουν. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 2ο κύκλο επιχειρηματικής επιτάχυνσης του be finnovative αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά το crowdhackathon με καταληκτική ημερομηνία στις αρχές Νοεμβρίου. Η διαδικασία επιλογής θα διεξαχθεί μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα, όπου και θα ανακοινωθούν οι ομάδες που θα συμμετέχουν στον 2ο κύκλο. Ο 2ος κύκλος επιχειρηματικής επιτάχυνσης του be finnovative θα ξεκινήσει αρχές Δεκεμβρίου 2017 και θα διαρκέσει μέχρι το Μάϊο του 2018, όπου και θα γίνει το demo day των ομάδων στο επενδυτικό κοινό iefimerida loading…

