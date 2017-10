Οκτώβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

H ισπανική αστυνομία είναι έτοιμη να συλλάβει τον Καταλανό ηγέτη Κάρλες Πουτζντεμόν, σε περίπτωση που ανακοινώσει την ανεξαρτησία της περιοχής από το τοπικό κοινοβούλιο.



Το δίκτυο Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές που γνωρίζουν τις προθέσεις της ισπανικής κυβέρνησης, αποκαλύπτει ότι η Μαδρίτη έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της σε περίπτωση που ο Πουτζντεμόν επιμείνει. Παρόλα αυτά, το ειδησεογραφικό δίκτυο αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί η τελική απόφαση επί του ζητήματος. Αποκαλύπτει, ωστόσο ότι μία πηγή του είπε, πως η ισπανική αστυνομία έχει ήδη στείλει στην Καταλονία την ελίτ των δυνάμεών της, που είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν την καταλονική αστυνομία σε περίπτωση που προσπαθήσει να προφυλάξει τον Πουτζντεμόν. «Σε περίπτωση που ο ηγέτης της Καταλονίας δεν ανακοινώσει άμεση ανεξαρτητοποίηση, τότε η κυβέρνηση της Μαδρίτης δεν θα αποκαλύψει τα χαρτιά της» τονίζει το Bloomberg, και συνεχίζει: «Ο ηγέτης αναμένεται να χρησιμοποιήσει τις λέξεις “ανακήρυξη της ανεξαρτησίας” αλλά πιθανώς να είναι εξειδικευμένες ή αντισταθμισμένες με κάποιον τρόπο, όπως είπε άλλη πηγή που γνωρίζει τα σχέδια». Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη στη Βαρκελώνη, ο εκπρόσωπος Τύπου της Καταλονίας αρνήθηκε να σχολιάσει την ομιλία του Πουτζντεμόν -που αναμένεται να εκφωνηθεί στις 7μμ ώρα Ελλάδος. Ο ηγέτης της Καταλονίας δέχεται το τελευταίο διάστημα ισχυρές πιέσεις από τους υποστηρικτές του, οι οποίοι του ζητούν να τιμήσει την ετυμηγορία των πολιτών στο δημοψήφισμα της 1ης Οκτωβρίου και να ανακηρύξει την περιοχή ανεξάρτητη. Με τον σκληρό πυρήνα των υποστηρικτών του να πιέζει για ανεξαρτητοποίηση και αξιωματούχους από τη Μαδρίτη να προτρέπουν τον πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχόι να καταπνίξει πια την διαχωριστική εκστρατεία, ο Πουτζντεμόν φαίνεται ότι δεν έχει πλέον μεγάλα περιθώρια ελιγμών.



Ο Ισπανός πρωθυπουργός επιμένει ότι θα χρησιμοποιήσει μόνο την απαραίτητη βία για την αντιμετώπιση της κυβέρνησης της Βαρκελώνης. Παρόλα αυτά, οι εισαγγελείς έχουν ήδη αρχίσει να διερευνούν το ενδεχόμενο να κατηγορηθούν με «ανταρσία» ορισμένοι ηγέτες του διαχωριστικού κινήματος, μεταξύ των οποίων και ο Jordi Sanchez, ο επικεφαλής της μεγαλύτερης ομάδας ακτιβιστών, που ζητούν την ανεξαρτησία της Καταλονίας. Σε περίπτωση που καταδικαστεί, τότε ο Jordi Sanchez μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών. iefimerida loading…

