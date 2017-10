Οκτώβριος 11th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ανέτοιμη στην πρεμιέρα του Basketball Champions League παρουσιάστηκε η ΑΕΚ. Η Ένωση ηττήθηκε με 79-87 από την Εστουδιάντες και μπήκε με το… αριστερό στην πρεμιέρα του Γ’ ομίλου. Πρώτος σκόρερ για την Ένωση ήταν ο Τζέιμς με 21 ποντούς, ενώ πρωταγωνιστές για τους νικητές ήταν οι Λάντεσμπεργκ με 28 πόντους και Μπράουν με 24. H ΑΕΚ στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν νωθρή με αρκετά κενά στην άμυνα και χωρίς συγκέντρωση στην επίθεση, όπου υπέπεσε σε 7 λάθη! Από την άλλη πλευρά της η Εστουδιάντες εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα λάθη των «κιτρινόμαυρων» και τις δεύτερες επιθέσεις που πήρε από τα επιθετικά ριμπάουντ, παίρνοντας εύκολα μια διαφορά 16 πόντων (15-31 στο 10΄).

Στην δεύτερη περίοδο η είσοδος των Σάκοτα και Ξανθόπουλου άλλαξαν αισθητά την εικόνα των γηπεδούχων. Όσο πέρναγε η ώρα η ΑΕΚ ανέβαζε την απόδοση της, και ένα λεπτό πριν τον ημίχρονο μείωσε στους 5 (38-43). Η Εστουδιάντες όμως απάντησε με 5 σερί πόντους και πήγε στα αποδυτήρια στο +10 (38-48). Η ΑΕΚ στο τρίτο δεκάλεπτο προσπάθησε να κάνει την αντεπίθεση της αλλά οι Ισπανοί με τον Λάντεσμπεργκ να είναι ασταμάτητος στην επίθεση κατάφεραν να διατηρήσουν διαφορά ασφαλείας (55-65 στο 30΄). Η Ένωση με επιμέρους σκορ 11-1 στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου μείωσε στο πόντο (65-66 στο 34’). Η Εστουδιάντες όμως άντεξε στην πίεση της ΑΕΚ και με ένα σερί 11-0 πήρε και πάλι διψήφια διαφορά (68-81 στο 38΄) και ουσιαστικά καθάρισε τον αγώνα. Ο Ξανθόπουλος με ένα τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου διαμόρφωσε το τελικό 79-87. Τα δεκάλεπτα: 15-31, 38-48, 55-65, 79-87 Διαιτητές: Ματσόνι (Ιταλία), Στόικα (Ρουμανία), Μπίγεντιτς (Βοσνία) ΑΕΚ (Σωτήρης Μανωλόπουλος): Ελονού 3, Τζέιμς 21(2), Γκριν 9(1), Ξανθόπουλος 13(1), Σάκοτα 16(1), Τσαλμπούρης , Άτιτς 8, Μπάρλοου , Μωραΐτης , Μαυροειδής 5, Σι 4. Εστουδιάντες (Σάλβα Μαλδονάδο): Τσέβτκοβιτς 9(1), Χάκανσον , Μπριθουέλα , Βιθέντο 5(1), Κουκ 11(3), Πένα , Σάτον 2, Λάντεσπεργκ 28(3), Σόλα , Μπράουν 24(2), Κανερ-Μέντλεϊ 2, Αρτεάγκα 6.



Λουντβισπουργκ-ΠΑΟΚ 103-70 Με κατεβασμένα ουσιαστικά τα… χέρια, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε απόψε στη Γερμανία, για την 1η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, από την Λούντβιγσμπουργκ με 103-70. Αποτέλεσμα και εμφάνιση που προστίθεται στο κάκιστο ξεκίνημα που έκανε ο «Δικέφαλος» και στις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο και το Πρωτάθλημα, με τις ήττες από Αρη και Προμηθέα Πάτρας, αντίστοιχα. Θεατής της αποψινής αναμέτρησης έμεινε ο τραυματίας, Αντώνης Κόνιαρης, χρησιμοποιήθηκαν, αντίθετα, οι Κέβιν Ντίλαρντ, Θόδωρος Ζάρας, παρά τα προβλήματά τους (σ.σ. στο μάτι ο πρώτος, στους προσαγωγούς ο δεύτερος). Ο ΠΑΟΚ τελείωσε το ματς με 15 λάθη, με την αντίπαλό του να έχει 9, ενώ υστέρησε δραματικά και στη μάχη στη ρακέτα (45 με 31, για τους Γερμανούς, τα ριμπάουντ). Με τον Ντίλαρντ βασικό άξονα (7π.), ο ΠΑΟΚ ήταν αποτελεσματικός στο πρώτο δεκάλεπτο. Μετά το αρχικό προβάδισμα της γερμανικής ομάδας στο σκορ (4-0, 7-3), πήρε τα ηνία (7-10) και στο 9′ ξέφυγε με +6 (16-22). Η περίοδος έκλεισε, εν τέλει, για τον «Δικέφαλο» στο +4 (20-24) και αρκετά προβλήματα, παράλληλα, με φάουλ (Κλάσεν, Κρουμπάλι, Μαργαρίτης), καθώς οι διαιτητές ήταν ασταμάτητοι (σ.σ. και για τις δύο ομάδες), με σφυρίγματα. Σε επιμέρους σερί 14-1 η Λούντβγισμπουργκ βρέθηκε στο 13′ στο +9 (34-25), με τον ΠΑΟΚ να κάνει πολλά λάθη (10 στο ημίχρονο) και να δίνει δεύτερες επιθέσεις στην αντίπαλό του (σ.σ. είχε 8 επιθετικά ριμπάουντ στο πρώτο μέρος). Στο 18′ οι γηπεδούχοι απέκτησαν «αέρα» 13 πόντων (46-33), με τους «ασπρόμαυρους» να φεύγουν στα αποδυτήρια έχοντας πλησιάσει στους 8 (48-40), με πρωτοβουλίες των Καρρά, Ζάρα. Κάκιστο το ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ και στην τρίτη περίοδο. Οι Γερμανοί με σερί 10-1, πήγαν, για πρώτη φορά στο +17 (58-41), αναγκάζοντας τον Ηλία Παπαθεοδώρου να καλέσει τάιμ άουτ. Ούτε οι οδηγίες, ωστόσο, από τον Ελληνα τεχνικό είχαν αποτέλεσμα, η Λούντβιγσμπουργκ με κεκτημένη… ταχύτητα “ανέβηκε” στο +28 (74-46) στο 29′, δίνοντας ουσιαστικά τυπικό χαρακτήρα στο παιχνίδι για το υπόλοιπο της διάρκειάς του. Στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου οι Γερμανοί προηγήθηκαν με +31 (83-52), ο ΠΑΟΚ έριξε τη διαφορά στους 23 πόντους στο 33′ (83-60), για να λήξει ο αγώνας, στη μέγιστη διαφορά, των 33 πόντων, για τους Γερμανούς (103-70). Τα δεκάλεπτα: 20-24, 48-40, 78-52, 103-70 Διαιτητές: Ντοζάι (Κροατία), Τσεμπίσεφ (Ουκρανία), Λίζκα (Πολωνία) ΛΟΥΝΤΒΙΓΣΜΠΟΥΡΓΚ (Τζον Πάτρικ): Γουόκαπ 18 (1), Έβανς 15 (2), Τζόνσον 15 (1), ΜακΚρέι 3, Σίαρς 3, Γκέσκε 3 (1), Πίτερ-ΜακΝέιλι 7 (1), Κοχ, Σέριτς 5 (1), Βαλεσκόφσκι 4, Κουκ 18 (2), Τίμαν 12. ΠΑΟΚ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ντίλαρντ 12 (1), Κλάσεν 1, Χρυσικόπουλος, Κρουμπάλι 7, Καρράς 4, Τσόχλας 3 (1), Μαργαρίτης 5, Ζάρας 11 (1), Καραμανώλης 1, Κατσίβελης 6 (1), Τζόουνς 10 (1), Τρις 10 (2). in

This entry was posted on Τετάρτη, Οκτώβριος 11th, 2017 at 07:24 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.