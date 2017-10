Οκτώβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την απεμπλοκή από τον ακριβό δανεισμό του ELA έγινε και η ψήφος εμπιστοσύνης από τις αγορές εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως οδηγός και για τις υπόλοιπες τράπεζες, σε μια σταδιακή αλλά σταθερή αναστροφή του αρνητικού κλίματος μετά από το 2014.



Οι προσφορές- σύμφωνα με ανεπίσημες ακόμα πληροφορίες- για το καλυμμένο ομόλογο (50.000 στεγαστικά δάνεια υψηλής ποιότητας) της Εθνικής, ξεπέρασαν τα 2 δις ευρώ και μάλιστα από «βαριά» επενδυτικά ονόματα, κάτι που σημαίνει πολύ απλά ότι υπερκαλύφθηκε ο στόχος για άντληση 500 εκατ. Ευρώ. Σε συνδυασμό, δε, με το κουπόνι της έκδοσης (2,75%) και την απόδοση του ομολόγου (2,90%), εκτιμάται ότι η τράπεζα θα «τραβήξει» τελικά 750 εκατ. Ευρώ. Το σημαντικότερο είναι, πάντως, ότι η επιτυχία του εγχειρήματος φέρνει την τράπεζα ένα βήμα πιο κοντά στο βασικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την πλήρη απεξάρτηση από τον ακριβό δανεισμό μέσω ELA.



Η εντυπωσιακή ανταπόκριση αγορών και επενδυτών, πέρα από το θετικό κλίμα που δημιουργούν για την ίδια την τράπεζα, εκτιμάται ότι δίνουν απάντηση και στα όσα υποστηρίζει το ΔΝΤ για το ενδεχόμενο να χρειαστούν οι ελληνικές τράπεζες νέες κεφαλαιακές ενέσεις. Παράγοντες της αγοράς τονίζουν, όμως, ότι η σταδιακή ανάκτηση της εμπιστοσύνης δεν πρέπει επ’ ουδενί να διαταραχθεί με πράξεις και παραλείψεις, που θα προκαλέσουν καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και θα απειλήσουν την ομαλή εξέλιξη του Προγράμματος. iefimerida loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Οκτώβριος 11th, 2017 at 09:05 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.