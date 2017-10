Οκτώβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Ένα από τα πρωτότυπα που θα παρουσιάσει η Toyota στην έκθεση του Τόκιο είναι και το TJ Cruiser που φιλοδοξεί να συνδυάζει τους χώρους ενός βαν με την αίσθηση ενός SUV.



Έτσι το ωφέλιμο μήκος στο εσωτερικό του είναι 3 ολόκληρα μέτρα, οπότε ποδήλατα και σερφ χωρούν άνετα, ενώ ρίχνοντας την πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού προκύπτει ένας τελείως επίπεδος χώρος φόρτωσης. Που είναι εύκολα προσβάσιμος χάρη στο μεγάλο άνοιγμα της 5ης πόρτας. Η πρακτικότητα του TJ Cruiser απεικονίζεται και στη σχεδίασή του, που είναι τελείως ευθύγραμμη παραπέμποντας, ενώ η οροφή, το καπό και τα φτερά είναι καλυμμένα με υλικό ανθεκτικό στις γρατζουνιές.



Επίσης η ανάρτηση έχει στοιχεία heavy duty, η βάση είναι το νέο πλαίσιο TNGA, ενώ το TJ Cruiser μπορεί να είναι είτε προσθιοκίνητο, είτε τετρακίνητο. Ο κινητήρας του είναι ένα σύνολο βενζίνης 2.000 κυβικών με υβριδική υποβοήθηση και προς το παρόν η Toyota δεν έχει ανακοινώσει τα σχέδιά της για την κανονική παραγωγή του. iefimerida loading…

