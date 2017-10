Οκτώβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Το BMW Group επεκτείνει τις δυνατότητες ευφυούς συνδεσιμότητας με την ενσωμάτωση της εξαιρετικά ευέλικτης φωνητικής υπηρεσίας Alexa της Amazon σε όλα τα μοντέλα του από τα μέσα του 2018. Η καινοτόμα ενσωμάτωση μιας φωνητικής υπηρεσίας βασισμένης σε cloud, θα προσφέρει στους πελάτες του Group δυνατότητα πρόσβασης σε διάφορες πληροφορίες, θέματα ψυχαγωγίας και εμπορικά κέντρα εν κινήσει, με απλές φωνητικές εντολές. Δεκάδες χιλιάδες λειτουργίες της Alexa προσβάσιμες από συσκευές Echo θα διατίθενται τώρα και για χρήση στο αυτοκίνητο. Η συμβατότητα BMW Connected και Alexa ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016 και οι χρήστες του BMW Connected σε ΗΠΑ, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο μπορούσαν να ζητήσουν από την Alexa να ελέγξει πληροφορίες του οχήματός τους όπως κατάσταση φόρτισης ή επίπεδο καυσίμου, ή μέσω Remote Services, άνετα από το σπίτι. Η Alexa μπορεί επίσης να παρέχει συμβουλές για ραντεβού ή προγραμματισμένες διαδρομές και ώρες αναχώρησης με τη βοήθεια της ατζέντας μετακινήσεων (mobility agenda) του BMW Connected. Τώρα, με τη Alexa μέσα στο αυτοκίνητο, οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν λειτουργίες στο σπίτι και στο δρόμο. Σήμερα, 8.5 εκατομμύρια μοντέλα του BMW Group σε όλο τον κόσμο είναι ήδη συνδεδεμένα. Ο τεράστιος αριθμός υπηρεσιών και λειτουργιών ενημέρωσης/ψυχαγωγίας που θα μπορούν να ελέγχονται με φωνητικές εντολές έχει προετοιμάσει το δρόμο για τις προσεχείς επιλογές συνδεσιμότητας και νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Δεν χρειάζεται smartphone για να απολαμβάνεις τα πλεονεκτήματα της Alexa μέσα στο αυτοκίνητο, αφού όλα τα μοντέλα BMW και επίλεκτα οχήματα Mini διαθέτουν ενσωματωμένη κάρτα SIM. Η διαδικτυακή προσβασιμότητα που εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο οπουδήποτε και οποτεδήποτε επιτρέπει την άριστη ενσωμάτωση της Alexa.



Για παράδειγμα, οι πελάτες μπορούν να αναζητούν τις ταινίες που προβάλλονται στους τοπικούς κινηματογράφους, να ακούνε την αγαπημένη τους playlist ή να μαθαίνουν την πρόγνωση του καιρού στον προορισμό τους, μέσω φωνητικών εντολών, εν κινήσει. Και αν ο οδηγός διαπιστώσει στη μέση του ταξιδιού ότι έχει ξεχάσει κάτι, μπορεί να ζητήσει από την Alexa να κάνει μία διαδικτυακή παραγγελία. Η Alexa μπορεί επίσης να προβάλλει σχετικό περιεχόμενο για ορισμένες λειτουργίες (οπτικό feedback) στην οθόνη BMW Display ή στο MINI Centre Instrument.



Από τα μέσα του 2018, η Amazon Alexa θα διατίθεται με όλα τα οχήματα BMW και Mini σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία.

