Οκτώβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Στο πλευρό του Ισπανού πρωθυπουργού τάχθηκε σήμερα η Ιταλία, ενώ η Γαλλία ζητά διάλογο χωρίς εμπλοκή άλλων πλευρών για την επίλυση της κρίσης στην Καταλονία, μετά τις δηλώσεις του Μαριάνο Ραχόι, που κάλεσε τον πρόεδρο της περιφερειακής κυβέρνησης της Καταλονίας να διευκρινίσει αν έχει κηρύξει ή όχι την ανεξαρτησία της περιφέρεια του. Η Γαλλία από την πλευρά της, επανέλαβε την πάγια θέση της ότι η ισπανική κυβέρνηση θα πρέπει να επιλύσει μόνη της την κρίση στην Καταλονία, εντός του πλαισίου του συντάγματος της Ισπανίας. « Ζητούμε συνομιλίες εντός του πλαισίου του ισπανικού συντάγματος» είπε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Κριστόφ Καστανέρ, τονίζοντας ότι το Παρίσι δεν εμπλέκεται σε εσωτερικές υποθέσεις της Ισπανίας.



Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε πει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να μεσολαβήσει στη χειρότερη πολιτική κρίση που έχει βιώσει η Ισπανία μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 1981. Από την πλευρά της, η Ιταλία δήλωσε πως έχει εμπιστοσύνη στην ικανότητα της κυβέρνησης της Μαδρίτης να εγγυηθεί για την τάξη και τη συνταγματική νομιμότητα. «Η Ιταλία θεωρεί πως η μονομερής κήρυξη ανεξαρτησίας της Καταλονίας είναι απαράδεκτη και τάσσεται ενάντια σε οποιαδήποτε αύξηση της έντασης», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντζελίνο Αλφάνο.



«Τις τελευταίες εβδομάδες απευθύναμε σειρά εκκλήσεων στην Καταλονία ζητώντας να καταβάλει προσπάθειες -μέσα σε μια κοινή και εποικοδομητική πορεία με την Μαδρίτη- με στόχο την διαφύλαξη της ενότητας της χώρας και με σεβασμό στις προϋποθέσεις αυτονομίας που προβλέπονται από το Σύνταγμα της Ισπανίας», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών. Η ιταλική κυβέρνηση, δήλωσε ακόμη, έχει εμπιστοσύνη στην ικανότητα της κυβέρνησης της Μαδρίτης να εγγυηθεί την τάξη και την συνταγματική νομιμότητα και παράλληλα να εγγυηθεί και τoν σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των πολιτών. iefimerida loading…

