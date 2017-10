Οκτώβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Η Emma είναι ένα ρομπότ που έπιασε δουλειά σε μια κλινική παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής στη Σιγκαπούρη, δουλεύοντας δίπλα δίπλα με μία κανονική μασέζ. Το όνομά της -συντομογραφία για το πλήρες όνομά της Expert Manipulative Massage Automation- δημιουργήθηκε από το διεθνούς φήμης Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Νανγιάνγκ και την εταιρεία-τεχνοβλαστό του AiTreat. Η ρομποτική μασέζ, που δεν είναι ανθρωπόμορφη, αλλά μοιάζει με ρομποτικό βραχίονα, ειδικεύεται στις θεραπευτικές χειρομαλάξεις για τους πόνους στη μέση και στα γόνατα, μιμούμενη την κίνηση της ανθρώπινης παλάμης.



Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι ασθενείς της κλινικής NovaHealth όπου εργάζεται η Emma, αν δεν βλέπουν ποιος τους κάνει το μασάζ, δύσκολα μπορούν να καταλάβουν αν πρόκειται για άνθρωπο ή για το μηχάνημα όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η Emma χρησιμοποιεί εξελιγμένους αισθητήρες, τεχνητή νοημοσύνη και σύνδεση με το υπολογιστικό «νέφος» για να υπολογίζει το άριστο μασάζ για κάθε περίπτωση ασθενούς. Αφού συλλεχθούν τα αναγκαία δεδομένα από τους αισθητήρες, στέλνονται μέσω διαδικτύου σε έναν υπολογιστή-σέρβερ, όπου το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης υπολογίζει πόση πίεση και σε ποιά σημεία πρέπει να ασκηθεί σε κάθε ασθενή. Στη συνέχεια, αναλαμβάνουν τα «ακροδάχτυλά» της Emma, που είναι κατασκευασμένα από σιλικόνη και θερμαίνονται για να προσφέρουν πιο χαλαρωτική εμπειρία. Ο ιδρυτής τόσο της AiTreat όσο και της NovaHealth ‘Αλμπερτ Ζανγκ, ο οποίος στοχεύει στις δύο μεγαλύτερες αγορές (αμερικανική και κινεζική), δήλωσε ότι το ρομπότ σχεδιάσθηκε, ώστε να κάνει ένα κλινικά ακριβές μασάζ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός έμπειρου ειδικού στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική ή ενός φυσιοθεραπευτή.



Η χρησιμοποίηση της Emma επιτρέπει στην κλινική να προσφέρει στους πελάτες της μεγαλύτερης διάρκειας θεραπεία (μασάζ και βελονισμό) με συνολικά μικρότερο κόστος από ό,τι αν το μασάζ γινόταν από άνθρωπο. Το ρομπότ κάνει μέσα στη μέρα τη δουλειά δύο μασέζ-φυσιοθεραπευτριών, πράγμα που θα μπορούσε να επιτρέψει στην κλινική να μειώσει το προσωπικό της από πέντε σε τρία άτομα (πράγμα μάλλον ανησυχητικό για το εργασιακό μέλλον τους). Με δεδομένη τη γήρανση του πληθυσμού παγκοσμίως όσο περνάνε τα χρόνια, οι δημιουργοί της Emma διαβλέπουν λαμπρές προοπτικές γι’ αυτήν λόγω της αναμενόμενης αυξημένης ζήτησης των υπηρεσιών της. Αν και πάντα θα υπάρχουν όσοι προτιμούν ένα μασάζ από ανθρώπινο χέρι σε σχέση με ένα ρομποτικό, όλα τελικά είναι θέμα συνήθειας… newsbeast loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Οκτώβριος 11th, 2017 at 14:03 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.