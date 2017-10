Οκτώβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Η νέα Porsche 911 GT2 RS, εξοπλισμένη με τα ελαστικά Michelin Pilot Sport Cup 2, πέτυχε νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τα σπορ αυτοκίνητα που είναι εγκεκριμένα για χρήση και στο δρόμο, στην πίστα των 20,6 χιλιομέτρων του Nurburgring Nordschleife στη Γερμανία, με χρόνο 6 λεπτά και 47,3 δευτερόλεπτα. H 911 GT2 RS, με οδηγό τον Lars Kern της Porsche, φορούσε ελαστικά της γαλλικής μάρκας, εμπρός 265/35 ZR 20 και πίσω 325/30 ZR 21. Έτσι θα εξοπλίζονται 8 στα 10 αυτοκίνητα που θα παράγονται στο εργοστάσιο της Porsche στο Zuffenhausen.



Τα Michelin Pilot Sport Cup 2 είναι ήδη ελαστικά πρώτης τοποθέτησης για πολλά, κορυφαία αυτοκίνητα που παράγονται από τη γερμανική εταιρεία, όπως τα 918 Spyder, Cayman GT4, 911 GT3 και 911 GT3 RS. Διαθέτουν τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν για κορυφαίους αγώνες του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Όπως αποδεικνύεται από την επιλογή τους ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε αυτά τα αυτοκίνητα, οι τεχνολογίες που διαθέτουν είναι πλέον διαθέσιμες για όλους τους οδηγούς και για απλή χρήση στο δρόμο, προσφέροντάς τους τα υψηλότερα επίπεδα αντοχής, πρόσφυσης, χειρισμού και ασφάλειας. Τα ελαστικά αυτά προσφέρουν την τεχνολογία «multi-compound», με την οποία διαφορετικά συστατικά γόμας χρησιμοποιούνται στα εσωτερικά και στο εξωτερικά μέρη του πέλματος και διασφαλίζουν υψηλά και σταθερά επίπεδα πρόσφυσης σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, προσφέρουν το Track Variable Contact Patch 3.0, το οποίο βελτιστοποιεί την πίεση στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού, έτσι ώστε η ίδια ποσότητα γόμας να είναι πάντα σε επαφή με το δρόμο ή την πίστα, είτε σε οδήγηση σε ευθεία, είτε σε οδήγηση σε στροφή.



Κατά τη διάρκεια της φάσης της ανάπτυξής τους, για την οποία συνεργάστηκαν η Michelin και η Porsche, τα Pilot Sport Cup 2 σχεδιάστηκαν για να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις των μηχανικών της Porsche για τη νέα 911 GT2 RS. Αυτό σημαίνει ότι προσφέρουν υψηλά επίπεδα πρόσφυσης, σταθερές επιδόσεις και εξαιρετική ισορροπία εμπρός/πίσω, ενώ παράλληλα εναρμονίζονται πλήρως με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την αντίσταση στην κύλιση (R117-2). newsbeast loading…

