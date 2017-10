Οκτώβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Το ψάρι πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι μας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, σύμφωνα με τους διατροφολόγους, καθώς τα οφέλη που προσφέρει στον οργανισμό είναι πολλά. Είναι από τις πιο υγιεινές και θρεπτικές τροφές που υπάρχουν αλλά η μυρωδιά που αφήνουν τα ψάρια στο σπίτι κατά το καθάρισμα και το μαγείρεμά τους είναι ίσως ό,τι χειρότερο υπάρχει αφού πρόκειται για μια μυρωδιά που δεν φεύγει εύκολα. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να την εξαφανίσετε στο λεπτό.



Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι κανέλα (ή βανίλια ή γαρύφαλλο).



Βάλτε σε ένα μπρίκι νερό και βράστε μέσα σε αυτό ένα από τα παραπάνω βότανα. Και τα τρία αυτά μπαχαρικά έχουν την ιδιότητα να απορροφούν τις δυσάρεστες μυρωδιές. Αφήστε, λοιπόν, το μπρίκι με το νερό πάνω στο τραπέζι της κουζίνας σας και αυτό θα κάνει τη δουλειά που πρέπει.

