Στο μυαλό όλων έρχεται πρώτη και καλύτερη η Area 51, η μυστική βάση της Νεβάδα, την οποία βλέπουμε ωστόσο πια και μάλιστα πεντακάθαρα στα Google Maps! Το ίντερνετ είναι ωστόσο γεμάτο με άρθρα που περιγράφουν περιοχές που αφήνει επίτηδες θολωμένες η εφαρμογή των χαρτών της Google, ένα παράδοξο γεγονός που γεννά όσο να πεις σκοτεινά σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας. Άλλοι λένε πως είναι απόρρητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή κυβερνητικές δομές που πρέπει να παραμείνουν αθέατες και άλλοι μιλούν για ακόμα ανατριχιαστικότερα σενάρια. Αν και, όπως φαίνεται, όλα αυτά τα μυστηριώδη τυφλά σημεία είναι και πάλι ορατά. Παρά ταύτα, κάποιοι γήινοι τόποι δεν εμφανίζονται καθαρά στα Google Maps, όποιος κι αν είναι ο λόγος.



Το πεδίο πυρηνικών δοκιμών της Γαλλίας, το Marcoule, για παράδειγμα, εμφανίζεται εντελώς παραμορφωμένο στην εφαρμογή της μηχανής αναζήτησης, παρά το γεγονός ότι η γύρω περιοχή παρουσιάζεται καθαρότατη. Χτισμένο το 1956, το πεδίο Marcoule έχει χρησιμοποιηθεί για πυρηνικές δοκιμές και βιομηχανικά ή στρατιωτικά πειράματα με πλουτώνιο. Μια άλλη περιοχή που λογοκρίνουν τα Google Maps είναι μια στενή λωρίδα γης στα αμερικανο-μεξικανικά σύνορα. Ανήκει σε κομητεία του Τέξας και όπως έχουν ισχυριστεί οι αναλυτές, πρόκειται για εσκεμμένη παραμόρφωση και όχι για τεχνολογικό ψεγάδι. Και πάλι δεν υπάρχει επίσημη απάντηση από την Google, κάποιοι υποδεικνύουν ωστόσο πως το πέρασμα είναι διαβόητο για τη διακίνηση ναρκωτικών.



Ακόμα πιο περίεργο είναι ίσως αυτό το σπίτι στην Ολλανδία, το οποίο θολώνει για κάποιον λόγο η Google! Είναι σε δρόμο της Ουτρέχτης και παραμένει το μόνο που λογοκρίνει η εφαρμογή, αφήνοντας όλα τα άλλα εντελώς ορατά. Ο λόγος για όλα αυτά παραμένει θέμα προτίμησης… newsbeast loading…

