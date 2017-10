Οκτώβριος 11th, 2017 by Σταματίνα

Την απόσυρση του νόμου για τον φόρο διαμονής, ζητά από την κυβέρνηση το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή του θα προκαλέσει απώλειες 6.174 θέσεων εργασίας και απομείωση των εσόδων του κράτους κατά 435 εκατ. ευρώ. Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε σήμερα το ΞΕΕ, παρουσιάστηκε η μελέτη της Grant Thornton, στην οποία αποτυπώνονται οι συνέπειες εφαρμογής του μέτρου για την επιβολή φόρου διαμονής, που εμπεριέχεται ήδη στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2018.



Καταστροφικός ο φόρος για την ανταγωνιστικότητα Στην παρέμβασή του, ο πρόεδρος του ΞΕΕ, Γιώργος Τσακίρης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημείωσε ότι το μέτρο εφαρμοζόμενο, θα αποβεί καταστροφικό για την τουριστική ανταγωνιστικότητά της χώρας, που πλήττει κυρίως τα μικρά ξενοδοχεία και αυτά των χαμηλότερων κατηγοριών, που αποτελούν την συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών ξενοδοχείων. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Γιάννης Ρέτσος, που έδωσε το «παρών» στη σημερινή εκδήλωση και υπογράμμισε ότι μπορεί το 2018 να μην φανούν οι επιπτώσεις στα ελληνικά ξενοδοχεία (καθώς ήδη έχουν δρομολογηθεί τα συμβόλαια με τους τουριστικούς πράκτορες), αλλά στην επόμενη τριετία, ωστόσο, θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας των ξενοδοχειακών μονάδων. Όπως είπε, θα «βρει» ξενοδοχεία ακριβότερα του ανταγωνισμού, αλλά κυρίως μη εκσυγχρονισμένα, απόρροια της φορολόγησης τους. Η μελέτη για τις επιπτώσεις του φόρου διαμονής Η μελέτη με τίτλο: «Διερεύνηση των επιπτώσεων του φόρου διαμονής στον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ελλάδα» αναφέρει ότι: «Ο φόρος διαμονής δημιουργεί δημοσιονομικό όφελος, που εκτιμάται ετησίως στα 84 εκατ. ευρώ. Αν η αξιοποίηση του ποσού μεγιστοποιηθεί μέσω της διοχέτευσης σε δημόσιες επενδύσεις, τότε θα δημιουργήσει μια θετική συμβολή που ανέρχεται στα 94 εκατ.». Συγχρόνως όμως, η μελέτη καταδεικνύει ότι τελικώς οι απώλειες στην οικονομία, από την εφαρμογή του νόμου για τον φόρο διαμονής, θα ανέλθουν στα 340 εκατ. ευρώ. Και αυτό διότι η επιβολή του φόρου διαμονής εκτιμάται πως θα οδηγήσει σε μια αύξηση της μέσης τιμής δωματίου κατά 1,9%, προκαλώντας ένα περιορισμό της ζήτησης, που θα οδηγήσει στη μείωση της συνολικής αγοράς που δημιουργούν τα ξενοδοχεία κατά 2,5%.



Στρεβλώσεις στην αγορά Σύμφωνα με τη μελέτη, αν η επιβολή ενός φόρου οδηγεί συνακόλουθα σε αύξηση της τιμής του εκάστοτε δωματίου, λόγω μετακύλισης της δαπάνης στους καταναλωτές, τότε δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά, δεδομένου ότι το ξενοδοχειακό προϊόν γίνεται ακριβότερο και χάνει μέρος από την ανταγωνιστικότητά του. Ταυτόχρονα, αν τα ξενοδοχεία δεν μετακυλήσουν την αύξηση του φόρου στους καταναλωτές, τότε θα υποστούν μείωση των αποτελεσμάτων τους ή θα υποχρεωθούν να μεταβάλουν την ποιότητα των υπηρεσιών, με κίνδυνο την μείωση της ζήτησης, σύμφωνα πάντα με τη μελέτη. Μείωση εσόδων για το κράτος Ειδικότερα σημειώνεται, ότι η επιβολή του φόρου διαμονής θα μειώσει το σύνολο της αγοράς που δημιουργούν τα ξενοδοχεία κατά 2,51% (435 εκατ. ευρώ), δηλαδή τα έσοδα από τα 17,36 δισ. θα μειωθούν στα 16,93 δισ. ευρώ. Παρέμβαση, τέλος, για το ζήτημα του φόρου διαμονής, έκανε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Τουρισμού, Γ. Τζιάλας, ο οποίος σημείωσε ότι ανάλογα με την πορεία της οικονομίας θα εξεταστεί εκ νέου το μέτρο, που όπως είπε, ξεπέρναγε τη βούληση της πολιτικής ηγεσίας του τουρισμού να το αποτρέψει. Παράλληλα εκτίμησε, ότι το εν λόγω μέτρο μπορεί να λειτουργήσει και ως μοχλός πίεσης για επαγγελματίες που αποφεύγουν να παρουσιάσουν ολοκληρωμένη λογιστική εικόνα.

